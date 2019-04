Ana Belén cumple su sueño Ana Belén, ayer, da de comer a una morsa en el Oceanogràfic. / txema rodríguez Una fundación que asiste a enfermos terminales y crónicos hace realidad el deseo de la vecina de Murcia de ver y tocar los animales marinos en Valencia Una joven con cáncer desde niña alcanza su anhelo de visitar el Oceanogràfic JOSÉ MOLINS VALENCIA. Viernes, 26 abril 2019, 00:25

La sonrisa no se le borra de la cara. Está feliz. Acaba de cumplir su sueño, ver de cerca y poder tocar a los animales marinos en el Oceanogràfic de Valencia. Incluso les ha dado de comer y ha jugado con ellos. La murciana Ana Belén Artero hizo ayer realidad todo esto gracias a la fundación Ambulancia del Deseo, que cumple las voluntades de enfermos terminales y crónicos, como es su caso.

A sus 34 años, la mayoría de su vida la ha pasado en el hospital. Padeció leucemia de pequeña, la superó, pero le salió un tumor en la cabeza. Necesitó tres operaciones que le dejaron graves secuelas, como la pérdida de un ojo y una hemiparesia en el lado izquierdo. «No tiene movilidad ni control ni siquiera siente la temperatura de ese lado», explica Sandra Martínez, enfermera de la Ambulancia del Deseo. En junio la operarán de nuevo. «El objetivo es que el tumor no crezca más y no lesione áreas que están sanas. Le van a hacer una reconstrucción en el ojo para ponerle una prótesis porque es muy coqueta y le apetece pintarse los ojos», indica.

Ha acudido junto a su madre, Manoli, la responsable de que, con mucha rehabilitación, pueda andar hoy en día. «Siempre quería venir a Valencia. En casa tiene muchos animales y porque no caben más, sino me tengo que ir yo. Tenemos perros, cotorras, ninfas, tortugas, peces, le encantan, hasta me metió un pato. Antes incluso de caer mala quería venir. Su sueño no era ver un cantante, sino animales. Por eso me da mucha felicidad verla así de contenta, ha pasado muchas operaciones», comenta. Junto a ellas y Sandra también les acompañan Virginia y Ángel, miembros de la fundación. «Todos somos voluntarios y no cobramos, así que nos pedimos el día libre para cumplir estos deseos. Lo costeamos a través de donaciones que hacen empresas y particulares y también de subvenciones. Algunas aportan dinero, otros material necesario», apunta Ángel, conductor de la ambulancia. La fundación tiene un año de vida y cuenta con 150 voluntarios.

La dirección del Oceanogràfic ha organizado una visita especial, incluso a zonas restringidas, para que pueda tocar a los animales junto a sus cuidadores y entrenadores. Comienza con las morsas. Le da peces, la acaricia a través de unos barrotes protectores. «Al principio me ha impresionado, pero es muy bonita», asegura Ana Belén. Luego hace lo mismo con dos belugas, de las que le encanta su color blanco. «Son preciosas. Había visto muchas fotos en internet, pero verlo aquí es una pasada», confiesa. Y bromea con un nuevo deseo: «Si pudiera me metía con ellos en el agua y me los llevaba a mi casa».

Después juega con los delfines, le encanta su tacto, sus saltos. Se encuentra como en una nube. Es la protagonista. «Es una maravilla ver que vienen personas a las que les podemos hacer felices, para nosotros es cotidiano pero su ilusión es increíble», indica Paola, una de las cuidadoras. «Cuando ves la cara de felicidad del enfermo se te olvida todo, es lo mejor. Es un deseo para ellos pero el regalo es recíproco. La gente pide cosas muy sencillas, especialmente los enfermos terminales, cosas que han dejado de poder hacer por su enfermedad», explica Sandra. La visita termina con los leones marinos y las tortugas gigantes. Hora de volver a Murcia. Con una sonrisa.