Ayuntamiento de Valencia

Los barrios de Valencia que estrenarán iluminación LED

El Ayuntamiento de Valencia acordó licitar el contrato (dividido en cuatro lotes)

María Gardó

María Gardó

Valencia

Domingo, 26 de octubre 2025, 14:15

Comenta

Varios barrios de la ciudad de Valencia estrenarán iluminación LED en las próximas semanas. El pasado viernes, el Ayuntamiento de Valencia acordó licitar el contrato (dividido en cuatro lotes) para la mejora de un millar de luminarias con tecnología LED.

Las zonas serán: Exposición, Mestalla–Benimaclet (con 414.000 euros); Peñarroja (con 371.000 euros); La Petxina -Arrancapins-Montolivete y la avenida Peris y Valero (378.000 euros); y Tres Forques (321.000 euros). Este contrato, que tendrá una duración de cuatro meses y cuenta con una inversión inicial de más de 1,4 millones de euros.

A su vez, se ha aprobado el contrato para la renovación del alumbrado de las tres pedanías afectadas por la dana, por importe inicial de más de 1,4 millones y también dividido en cinco lotes. Este cuenta con un plazo de ejecución de cinco meses. En este caso, se destinan 389.000 euros para las Pedanías del Norte; 232.000 euros para Forn d'Alcedo; y 309.000, 266.000 y 292.000 euros para Castellar-Oliveral.

