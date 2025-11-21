Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Rafael Alcón, reelegido presidente de Bancaja. LP

Rafael Alcón, reelegido presidente de Fundación Bancaja

El órgano de gobierno de la institución se ha completado con la renovación de Vicente Coll Aliaga, Enrique Esteve Molla, José Luis Martinavarro Dealbert y José Mir Pallardó I Se ha integrado a Elena Sánchez Calvo como nueva patrona de reconocido prestigio

Laura Garcés

Laura Garcés

Valencia

Viernes, 21 de noviembre 2025, 18:43

Rafael Alcón ha sido reelegido presidente de Fundación Bancaja. El patronato de la fundación ha aprobado por unanimidad en su reunión de esta tarde la ... renovación de los cinco miembros que hoy terminaban mandato. Los miembros renovados son Rafael Alcón Traver, Vicente Coll Aliaga, Enrique Esteve Molla, José Luis Martinavarro Dealbert y José Mir Pallardó. En la misma reunión se ha aprobado la composición del patronato con la reelección de Rafael Alcón al frente del órgano de gobierno.

