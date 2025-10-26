El Ayuntamiento de Valencia solicita al Gobierno que compense el IBI devuelto a los afectados por la dana «A 31 de agosto, ya habíamos devuelto el 79% de los recibos a los vecinos y comerciantes que lo han solicitado», explica Ferrer San Segundo

Domingo, 26 de octubre 2025

El Ayuntamiento de Valencia ha presentado al Gobierno de España la solicitud de compensación por la pérdida de recaudación en el impuesto sobre bienes inmuebles tras las devoluciones practicadas hasta el 31 de agosto de 2025, en aplicación de la exención contemplada en el Real Decreto-Ley 6/2024, de 5 de noviembre.

Esta solicitud viene referida a las devoluciones efectuadas hasta el 31 de agosto de 2025, de modo que se realiza, según ha indicado la concejala de Hacienda y Presupuestos, María José Ferrer San Segundo, sin perjuicio de la solicitud de compensación complementaria respecto de las solicitudes actualmente en trámite y de aquellas otras que pueda presentar la ciudadanía afectada y sean resueltas con posterioridad al 31 de agosto de 2025.

A dicha fecha, el Ayuntamiento había devuelto ya el recibo del IBI de 2024 al 79% de los inmuebles afectados por la dana que lo habían solicitado. En concreto, a 31 de agosto había tramitado 1.363 expedientes, reembolsando 617.927,99 euros correspondientes a 1.764 recibos.

Y ello, a raíz de la activación el 9 de diciembre de 2024 del trámite específico que viene permitiendo a los afectados con daños por la dana de las pedanías del sur, solicitar la exención y devolución inmediata del IBI del ejercicio 2024.

En este sentido, la también primera teniente de alcalde ha recordado que el Ayuntamiento articuló un procedimiento sencillo para solicitar la exención, mediante la presentación de una sencilla instancia en la que la persona afectada indica su número de cuenta y manifiesta, mediante declaración responsable, que se cumplen los requisitos exigidos por el Gobierno de España, «que es el que tiene las competencias para regular y conceder la exención».

Ferrer San Segundo ha puesto en valor que desde que se activó el procedimiento «al haber dado prioridad a estas devoluciones, el abono llega a los pocos días a la cuenta de los solicitantes». Como resultado, ha añadido, «a 31 de agosto, ya habíamos devuelto el 79% de los recibos del IBI a los vecinos y comerciantes que lo han solicitado».

La titular del área de Hacienda ha insistido en reclamar al Gobierno de España que haga extensiva la exención al IBI del ejercicio 2025 «para ayudar a los vecinos afectados por la tragedia de la dana, de la que ahora se cumple un año».

En esta línea, ha reiterado la exigencia municipal para que el Gobierno de España flexibilice los requisitos que el Real Decreto-Ley 6/2024, establece para conceder la exención en el IBI. Según ha indicado Ferrer San Segundo «la norma estatal no tiene en cuenta las particularidades de las pedanías afectadas, y exige el realojo total o parcial para poder acogerse a la exención en el IBI. Pedimos a Sánchez que demuestre mayor sensibilidad con las personas afectadas por la DANA y rectifique, pues de lo contrario habrá vecinos que no puedan acogerse a la exención por la mala regulación de Pedro Sánchez».

«Es incomprensible, una vergüenza intolerable, que Pedro Sánchez no nos haya autorizado a eximir el IBI de 2025 a los afectados por la DANA en Valencia, a pesar de la magnitud, la gravedad y la pervivencia de efectos en el tiempo de la tragedia», ha concluido.