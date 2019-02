Valencia impondrá una espera de una hora a los VTC Grezzi se reúne con los taxistas y se compromete a ampliar la demora de 15 minutos ÁLEX SERRANO Miércoles, 20 febrero 2019, 14:11

El Ayuntamiento de Valencia ampliará el plazo de precontratación para los VTC gestionados a través de plataformas como Uber y Cabify de los 15 minutos que proponía el Consell. Así lo ha asegurado esta mañana el concejal de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi, que ha sorprendido a los informadores porque a comienzos de este mes el alcalde de Valencia, Joan Ribó, dijo que le parecían «bien» los 15 minutos previos.

«Tenemos la voluntad de ampliar el plazo de precontratación. Nos parece importante en un área metropolitana como la nuestra porque vemos que el plazo de 15 minutos no es suficiente para hacer un control efectivo del servicio discrecional que prestan los VTC«, ha explicado el concejal, que ha señalado que esta opción ya se está estudiando en Cataluña o en el País Vasco. «Si no, no se estaría regulando de la manera más efectiva y habría una competencia desleal. Pero estaremos esperando porque lo haremos cuando se apruebe el decreto de la Generalitat que trasladaremos a la gestión municipal», ha comentado Grezzi.

Fernando del Molino, presidente de la Federación Sindical del Taxi, se ha mostrado satisfecho por este acuerdo aunque reconoce que esa hora es lo «mínimo aceptable» que pueden aceptar los taxistas y ha señalado que habría preferido que la Generalitat ampliara el plazo para toda la Comunitat. También ha exigido al Consistorio que regule el plazo de descanso de los conductores de los VTC y que no puedan estar cerca de locales como hospitales o estaciones. Preguntado por las declaraciones de Ribó, ha señalado que está seguro de que las hizo «en su momento» pero ha insistido en que la hora de precontratación es «la medida mínima que necesitan los dos sectores para diferenciarse».