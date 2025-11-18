El Ayuntamiento de Valencia destaca el cumplimiento de gran parte de las 109 medidas de propuestas de la comisión de la dana Entre ellas están el plan de formación en emergencias que comenzó este verano o la realización de simulacros, el primero de los cuales se realiza este miércoles en La Torre

Valenca Martes, 18 de noviembre 2025

El Ayuntamiento de Valencia ha completado la mayoría de propuestas aprobadas en la comisión de la dana que se constituyó hace menos de un año, que fueron 109 en total. Las propuestas se realizaron en las diferentes sesiones de esta comisión donde comparecieron expertos y técnicos especialistas en emergencias, clima, infraestructuras y medio ambiente. Según informan desde el Consistorio, las medidas planteadas que no han sido completadas están ya en marcha y se irán implementando en los próximos meses.

«El objetivo de todo este plan es mejorar la respuesta y actuación ante un nuevo episodio de emergencia en la ciudad, estar mejor preparados y con mejores medios», explica el portavoz del gobierno y concejal de Emergencias, Juan Carlos Caballero.

Una de las propuestas fundamentales de la comisión fue la de mejorar la formación en emergencias de la población de Valencia. Esto se ha plasmado con el plan Valencia más segura que comenzó a ponerse en marcha antes del verano y ha llegado a todas las pedanías de la ciudad, así como a los centros escolares. Es una de las apuestas del Ayuntamiento de Valencia la formación en emergencias para preparar a la ciudadanía ante posibles episodios.

Uno de los puntos aprobados era la realización de simulacros e instalación de alarmas sonoras. De hecho, mañana se realizará en la pedanía de la Torre el primer gran simulacro de actuación ante una inundación donde se activará la alarma sonora instalada que avise a los vecinos de la emergencia.

La actuación municipal tras la riada se ha concretado en diferentes ámbitos de gestión: se han retirado 27.570 toneladas de residuos de las calles afectadas, del alcantarillado y de los garajes inundados; así como 3.500 vehículos, 2.500 toneladas extraídas de l'Albufera y otras 42.000 toneladas de las playas de la ciudad.

También se han limpiado caminos rurales y parques infantiles, así como de los colegios y centros educativos de las pedanías afectadas y se ha puesto en uso, después de ser reparada, la biblioteca de Castellar.

La acción de reconstrucción también ha incluido la reparación de las instalaciones deportivas afectadas, como el campo de fútbol de La Torre o la piscina de Castellar, que ya pudo utilizarse este verano.

Así mismo, el Ayuntamiento ha actuado en la reparación y puesta en uso de instalaciones municipales como centros para personas mayores en La Torre y Forn d'Alcedo; la Universidad Popular de las tres pedanías y se ha habilitado un nuevo centro permanente de servicios sociales en La Torre, tras observar la necesidad de una atención especial y más personalizada en la localidad.

El portavoz municipal se ha referido también a las iniciativas de «escudo social» adoptadas por el Consistorio. Se trata de las ayudas de emergencia por valor de 1,5 millones de euros, aprobadas para dar cobertura a necesidades básicas de manutención, adquisición de electrodomésticos esenciales o mobiliario, entre otros. Caballero ha subrayado que se han podido atender «todas las solicitudes de servicios domiciliarios municipales como la Ajuda a Domicili, la Teleasistencia y el Menjar a Casa».

Desde el Ayuntamiento recuerdan que se desplegó un programa de atención a la población afectada por la dana también en cuestiones sociales y de salud mental y puso a disposición más de 40 viviendas para aquellas personas que perdieron su hogar. En estos momentos, continúan realojadas 69 personas en viviendas municipales.

Exenciones fiscales

En este contexto, el portavoz municipal ha señalado también las iniciativas en el marco tributario y fiscal, como eximir el pago del agua potable y la tasa del alcantarillado a los vecinos de las tres pedanías, «lo que supone una cuantía de más 800.000 euros»; la devolución del recibo del IBI; no cobrar las tasas por la instalación de vados, de mesas y sillas, y de quioscos en vía pública, así como mercados extraordinarios u ordinarios desde el momento de la tragedia y durante todo el año 2025 o exención de la tasa por prestación de servicos para actuaciones urbanísticas por daños ocasionadas por la dana o bonificación del 95% del impuesto de construcciones para obras en inmuebles afectados.

En el ámbito de la actividad comercial, las ayudas para los comercios afectados han supuesto un total de 4 millones de euros. A las que se suman ayudas directas a autónomos, asociaciones y entidades del sector cultural, comisiones y artistas falleros.

Infraestructuas dañadas

El Ayuntamiento ha impulsado también importantes acciones de reconstrucción de las infraestructuras dañadas, como las obras de reconstrucción y adecuación de la red de alcantarillado en las pedanías del Sur, a la reparación y adecuación de la red de colectores, así como la sustitución de sumideros e imbornales de La Torre, y a la renovación de la iluminación en las tres pedanías afectadas.

También se está trabajando en la modificación del Plan General de Ordenación Urbana para que las nuevas edificaciones de La Torre puedan incluir los garajes en altura y se ha instalado una sirena acústica en la sede de la Alcaldía Pedánea de La Torre con una potencia capaz de alcanzar entre 2 y 3 kilómetros en todas las direcciones, y que se activa mediante control remoto.

El concejal ha concluido recordando que el Ayuntamiento ya ha instalado un total de seis cámaras de vigilancia y un radar para monitorizar el estado del caudal en el nuevo cauce del río Túria, para prevenir posibles crecidas.