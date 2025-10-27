Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La jueza reclama el listado de llamadas del día de la dana que Mazón aportó a Les Corts
Reciente visita al centro de salud de Benimàmet. Ayto. Valencia

El Ayuntamiento de Valencia concede la licencia municipal a Sanidad para ampliar el centro de salud de Benimàmet

La consellería invertirá 3,5 millones de euros y el objetivo es empezar las obras antes de finalizar el año

L. S.

Valencia

Lunes, 27 de octubre 2025, 13:58

Comenta

La reforma del centro de salud de Benimàmet ya cuenta con el visto bueno y la licencia municipal para poder hacer efectiva su ampliación, De ... este modo, queda patente que el Ayuntamiento de Valencia y la Conselleria de Sanidad continúan avanzando en el proyecto de mejoras de este centro sanitario. Esta infraestructura ya cuenta con la licencia de obras y la declaración responsable ambiental, tras su visto bueno por parte de los técnicos municipales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cambia el examen de armas para los vigilantes de seguridad privada y será más difícil a partir del 20 de diciembre
  2. 2 Aemet anuncia más lluvias para la próxima semana en la Comunitat Valenciana: cuándo y dónde caerán
  3. 3

    Así se fraguó la tormenta que arrasó Valencia
  4. 4 Fallece José Manuel Ochotorena, mítico portero del Valencia
  5. 5 Richard Gere y Alejandra Silva ponen fin a su estancia en España
  6. 6 El Valencia ya está en descenso
  7. 7 Tensión, insultos, cortes de tráfico y guerra de banderas por la presencia de Vito Quiles en la Universidad
  8. 8

    Los valencianos reparten culpas por la dana: falló el Gobierno de Sánchez y señalan a Mazón
  9. 9 Abucheo en el Palau de la Música por otra avería en la sala Iturbi
  10. 10

    El 61% de los votantes del PP cree que Mazón debería dimitir

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Ayuntamiento de Valencia concede la licencia municipal a Sanidad para ampliar el centro de salud de Benimàmet

El Ayuntamiento de Valencia concede la licencia municipal a Sanidad para ampliar el centro de salud de Benimàmet