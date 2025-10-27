El Ayuntamiento de Valencia concede la licencia municipal a Sanidad para ampliar el centro de salud de Benimàmet

La reforma del centro de salud de Benimàmet ya cuenta con el visto bueno y la licencia municipal para poder hacer efectiva su ampliación, De ... este modo, queda patente que el Ayuntamiento de Valencia y la Conselleria de Sanidad continúan avanzando en el proyecto de mejoras de este centro sanitario. Esta infraestructura ya cuenta con la licencia de obras y la declaración responsable ambiental, tras su visto bueno por parte de los técnicos municipales.

En este proyecto de ampliación la Conselleria de Sanidad tiene previsto invertir 3,5 millones de euros y el objetivo es empezar las obras antes de que finalice el año. La alcaldesa de Valencia, María José Catalá ha destacado la importancia de este proyecto para Benimàmet y «la coordinación entre las administraciones que hace posible que se salde una deuda histórica con los vecinos de la zona».

Por su parte, el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha destacado que «se trata de una de las muchas actuaciones que vamos a ejecutar en la ciudad de Valencia para renovar, aumentar y mejorar la dotación sanitaria para los vecinos»

El Ayuntamiento aprobó el pasado 28 de junio de 2024 las segregaciones de los terrenos y agrupaciones para constituir la finca registral que se cedió a la Generalitat. Este fue un paso fundamental que no se había realizado en los últimos años y que era imprescindible para hacer la ampliación del centro de salud.

Los trabajos del centro de salud consisten en la ampliación del mismo mediante la construcción de 1.099 metros cuadrados adosado al mismo y distribuidas en las distintas plantas y la rehabilitación de 209 metros cuadrados del edificio existente a fin de ejecutar la conexión en cada planta del edificio actual con la ampliación.

Dotaciones

Esta ampliación se traduce en un espacio sanitario de más de 2.200 metros cuadrados ( por los 1.100 que tiene ahora) para los vecinos de Benimàmet con la construcción de dos volúmenes a espaldas del mismo, uno en dirección trasversal como continuación de la fachada a la calle de Frederic Jordan i Calvo, desarrollado en planta baja y sótano para instalaciones y otro de volumen longitudinal adosado a la actual fachada trasera del edificio, con su misma longitud y tres plantas de altura.

El centro de salud contará con el doble de superficie, más consultas y más servicios. La completa reforma servirá para dar una mejor atención a los pacientes, que dispondrán de ocho médicos más de los que hay ahora (seis de familia y dos pediatras) y una nueva área de atención continuada que permanecerá abierta para urgencias por las noches y fines de semana.

Asimismo se crearán dos nuevos accesos desde la calle Frederic Jordan i Calvo, uno para el Punto de Atención Continuada y otro para acceso de personal al centro.

En una primera fase de 12 meses se plantea la construcción de los nuevos volúmenes, mientras sigue en funcionamiento el edificio existente, y en una segunda fase, de seis meses, para la rehabilitación del edificio existente para ejecutar la conexión en cada planta del edificio actual con la ampliación.