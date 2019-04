El Ayuntamiento de Valencia deja sin cheque escolar a los nacidos a partir del 16 de abril Dos niños juegan en una guardería. / LP El Consistorio no contempla al 'nasciturus' y miles de padres se quedan sin una aportación que alcanza los 90 euros al mes HÉCTOR ESTEBAN Valencia Miércoles, 3 abril 2019, 13:38

Los bebés nacidos en la ciudad de Valencia a partir de las 00:00:01 horas del 16 de abril tendrán desde la cuna menos derechos que los alumbrados desde el 1 de enero. El Ayuntamiento cierra el plazo del cheque escolar para guardería el lunes 15 y todos aquellos padres que estén esperando un niño o una niña a partir de esa fecha y pensaban hacer la matrícula no tendrán la ayuda del cheque escolar, una aportación que puede llegar hasta los 90 euros durante diez mensualidades.

El plazo para solicitar la aportación de guardería para el próximo curso se abrió el pasado 27 de marzo. Una subvención de la que se pueden beneficiar los niños entre cero y seis años que estén empadronados en Valencia.

El cheque escolar es una aportación económica para aliviar la mensualidad de los padres que matriculan a sus hijos menores de seis años -hasta esa edad la enseñanza no es obligatoria- en guarderías privadas. Esta ayuda no es compatible con los centros públicos ni con aquellos que tienen un concierto pleno. La guardería, para poder disfrutar de la bonificación del Ayuntamiento, tiene que estar ubicada en la capital o en una localidad limítrofe pero con unos requisitos muy determinados para beneficiarse de la aportación.

El presupuesto asignado por el Ayuntamiento de Valencia para el cheque escolar es de 2.640.000 euros, de los que 1.056.000 euros corresponden al periodo que va de septiembre a diciembre de este año y el resto, 1.584.000 euros, hasta junio de 2020. Desde el Consistorio aseguraron ayer que no se prevé la apertura de un nuevo plazo y que aquellos bebés que nazcan a partir del 16 de abril no disfrutarán de la ayuda para la guardería. De hecho, durante el curso pasado ya no se abrió la posibilidad a ampliar el cheque escolar una vez se cerró el plazo de solicitud.

Sin opción de ampliar

Esta medida genera un grave problema a aquellos padres que por condiciones laborales o personales deben dejar a sus hijos en guarderías. No reciben ninguna ayuda del Ayuntamiento, por lo que se ven obligados a hacer frente a unas cantidades económicas importantes.

En una situación como ésta, es posible que matrimonios con un mayor poder adquisitivo se beneficien de la ayuda por haber tenido al bebé antes del 16 de abril y otros, con una situación más precaria, tengan que esperar al curso 2020/21 para poder disfrutar de la ayuda municipal. Por ejemplo, un bebé que nazca en mayo cumplirá los seis meses en noviembre, por lo que podrá ir a la guardería durante los siete meses siguientes aunque, en este caso, sin cheque escolar. Las bases de la convocatoria del Consistorio no dan ninguna opción a ampliar la ayuda durante el resto del año.

En el último trimestre de 2018, que es el dato más reciente colgado en la web municipal, nacieron en la capital 1.532 bebés. El total anual, con esa variable como referencia, serían 6.128 niños los empadronados el año pasado. En 2016, que es el último dato aportado por el INE, los nacimientos fueron 6.637.

De esta manera, al mes en Valencia se producen alrededor de 500 alumbramientos, unos 6.000 al año. Con la convocatoria del Consistorio que preside Joan Ribó en el próximo curso escolar más de 4.000 bebés se quedarán si el derecho a disfrutar del cheque escolar de guardería porque la convocatoria no contempla al 'nasciturus'.

La política municipal choca con la aplicada por la Conselleria de Educación, que en sus ayudas sí que tiene en cuenta a los niños no nacidos. En la convocatoria del bono infantil del presente curso se contemplaba a los 'nasciturus' y había una advertencia a los padres a la hora de rellenar el formulario. En este año electoral, el plazo para pedir el cheque terminará a mediados de abril mientras que el año pasado la solicitud se podía presentar hasta el 14 de mayo. Dos años antes, terminó el 7 de junio.