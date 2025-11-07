Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La mayor subida de los presupuestos de Catalá para 2026 recae en vivienda y urbanismo
Varias personas, en el río a oscuras el pasado martes.

Ver 19 fotos
Varias personas, en el río a oscuras el pasado martes. JESÚS SIGNES

El Ayuntamiento de Valencia ultima un plan integral de iluminación para el Jardín del Turia

«Es una medida disuasoria que detectamos como necesaria», dice la alcaldesa Catalá, que niega un problema de seguridad en el parque

Álex Serrano López

Álex Serrano López

Valencia

Viernes, 7 de noviembre 2025, 13:08

Comenta

El Ayuntamiento de Valencia ultima un plan integral de iluminación para el Jardín del Turia «en un futuro inmediato». Así lo ha asegurado la alcaldesa ... de Valencia, María José Catalá, en la presentación del nuevo subretén de Policía Local en el mercado de Benimàmet. «Es una medida disuasoria que detectamos como necesaria», ha comentado la primera edil.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El conductor de un camión atropella y mata a una joven en un paso de peatones en Valencia
  2. 2 El conductor de un camión atropella y mata a una joven en un paso de peatones en Valencia
  3. 3

    Y por si faltaba alguien, Oltra
  4. 4 Esta es la profesión que cobra la pensión de jubilación más alta en España: casi 3.000 euros al mes
  5. 5

    La trampa nocturna del viejo cauce del Turia a oscuras
  6. 6 Un frente frío trae lluvias desde este viernes a la Comunitat y activa otro aviso durante el fin de semana
  7. 7

    Así quedan las conexiones de la Saleta y el Poyo con el nuevo cauce
  8. 8 Un herido tras arrollar una furgoneta a dos motoristas en Valencia
  9. 9 Desalojan la Conselleria de Emergencias por la filtración de gases tras la limpieza del alcantarillado
  10. 10 Sánchez firma en el BOE el cese de Mazón como president sin agradecimiento de los servicios prestados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Ayuntamiento de Valencia ultima un plan integral de iluminación para el Jardín del Turia