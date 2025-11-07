El Ayuntamiento de Valencia ultima un plan integral de iluminación para el Jardín del Turia «en un futuro inmediato». Así lo ha asegurado la alcaldesa ... de Valencia, María José Catalá, en la presentación del nuevo subretén de Policía Local en el mercado de Benimàmet. «Es una medida disuasoria que detectamos como necesaria», ha comentado la primera edil.

La alcaldesa ha desvelado este plan integral a preguntas de LAS PROVINCIAS después de que este periódico publicara la falta de iluminación en amplias zonas del Jardín del Turia, un parque que Catalá ya dijo en el debate del estado de la ciudad que era la joya de la corona del Cap i Casal. «Tenemos el río muy monitorizado. En septiembre anunciamos más iluminación para el carril de running, pero no afecta sólo a ese espacio. Tras los trabajos previos ahora arranca la colocación» de las luminarias, ha dicho.

En septiembre se anuncio que la Fundación Deportiva Municipal (FDM) había iniciado las obras de renovación, ampliación y mejora del alumbrado específico del Circuito Valencia Ciudad del Running que discurre por varios tramos del Jardín del Turia, durante más de 5,7 kilómetros del trazado, y que suponía una inversión de 230.000 euros, sufragados por el Plan de Sostenibilidad Turística.

Esta primera intervención contempla la instalación de farolas adaptadas al entorno natural y verde del jardín, así como la mejora del alumbrado del carril específico para corredores. Esta actuación garantiza una iluminación uniforme durante los más de 5 kilómetros del trazado. Durante el proceso, se van a sustituir las balizas empotradas por columnas de alumbrado con brazos orientados y luminarias LED de alta eficiencia, capaces de proporcionar una iluminación más potente. Por último, se actualizará la cartelería, indicando los puntos de hidratación más cercanos, la ubicación de los desfibriladores y puntos de cardio-protección que se encuentran en las instalaciones deportivas municipales a lo largo del Jardín del Turia.

«En un futuro bastante inmediato abordaremos un tema general de iluminación del antiguo cauce porque es una buena media de disuasión, lo detectamos como necesario», ha indicado la primera edil, que ha descartado un problema de seguridad grave en el río, tal como han confirmado fuentes de la concejalía de Seguridad Ciudadana, que han indicado que la situación era peor cuando bajo los puentes había mucha gente durmiendo.