El Ayuntamiento renueva la climatización del mercado del Cabanyal EP VALENCIA. Lunes, 29 octubre 2018, 00:32

El concejal de Comercio, Carlos Galiana, informó ayer de la renovación del sistema de climatización del mercado del Cabanyal para «mejorar el funcionamiento del edificio, de forma que se asegura un confort térmico tanto a los clientes como a los trabajadores».

La sustitución de los equipos se justifica en que los anteriores «funcionaban mediante un refrigerante denominado R22, un gas fluorado que no se puede recargar ni manipular desde el 1 de enero de 2015 por su condición de contaminante». La inversión asciende a 203.287 euros (parte proviene de fondos Edusi) y ha permitido colocar equipos compactos modernos y no tóxicos que funcionan con un refrigerante de alta seguridad. Además, se han cambiado las actuales escaleras de acceso para el mantenimiento de los equipos por una plataforma metálica. Para no interferir en el funcionamiento del mercado y evitar perjuicios a los vendedores las intervenciones se han programado por fases y fuera del horario comercial.