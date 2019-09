El Ayuntamiento reitera que el Mercado Central no será de autogestión a partir de enero MAR GUADALAJARA VALENCIA. Viernes, 20 septiembre 2019, 00:35

El concejal de Mercados, Carlos Galiana, rechazó ayer que se pueda dar continuidad al convenio de autogestión que actualmente existe en el Mercado Central y que vencerá el próximo 31 de diciembre, igual que ocurre con el del Cabanyal. Cuando quedan tres meses de plazo, el edil aseguró que la comunicación «es fluida y la semana que viene me reuniré con presidenta del mercado».

La tensión sigue latente debido al claro desacuerdo de posturas. La gestión del Mercado Central sigue por ahora en el aire y el Ayuntamiento no contempla la opción de dar continuidad al convenio pese a la voluntad de los comerciantes. El responsable del área de Comercio señaló que «es ilegal y no se trata de una cuestión política, como quieren hacer ver desde la oposición». Precisamente apunta al grupo popular y a Ciudadanos al recordar que «fui el único que en campaña electoral no me comprometí a ello, porque se trata de una cuestión inviable por ley».

Por el momento, Galiana tan sólo ha adelantado que la intención de la delegación es la de llegar a un acuerdo con la junta del Mercado Central. Dijo estar convencido de que se alcanzará. «Queremos buscar una opción en la que se pueda llegar al mayor autogobierno posible, pero nunca se podrá quedar tal y como está ahora, no es viable, pero llegaremos a un acuerdo», dijo.

Los vendedores realizaron la semana pasada una votación en a que se apoyó con una amplia mayoría la voluntad de continuar con el modelo de autogestión. Su portavoz, Vicente Moreno, aclaró que «lo que pedimos es una ampliación de la situación actual, pedimos una prórroga del convenio hasta que la administración redacte los nuevos pliegos para el concurso público. Con la modificación de la norma estatal, la ley ha cambiado», dijo.