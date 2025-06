El Ayuntamiento informa a los vecinos del Perellonet acerca de su reunión con la Junta de Desagüe

Un verano más, la polémica está servida en torno a las golas de la Albufera. El Ayuntamiento de Valencia se reunió esta semana con la ... Junta de Desagüe para recordar los horarios para abrir las compuertas de la laguna. El pasado domingo ya se vivió el primer episodio de aguas verdes por la mañana en El Saler y el Perellonet con la playa repleta de bañistas. Por ello, el Consistorio instó a la Junta de Desagüe a respetar la normativa y cumplir con la apertura de puertas cuando esté permitido.

El concejal José Gosálbez se ha reunido con vecinos del Perellonet y El Saler para tratar de tranquilizarlos en torno a toda esta cuestión. Desde el Ayuntamiento han hecho saber a los residentes de las pedanías que la concejalía de Devesa-Albufera ha solicitado formalmente a la Junta de Desagüe que cumpla estrictamente la normativa autonómica sobre la apertura de compuertas en el entorno del Parque Natural de la Albufera, especialmente esta temporada, cuando empieza el baño.

Cabe recordar que la Orden 5/2018 de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural establece en su artículo 1.3 del anexo, que en época estival, la apertura de las compuertas debe realizarse preferentemente en horario nocturno y siempre después de las 19 horas y se cerrarán antes de las 6 horas, con el objetivo de evitar afecciones innecesarias en las playas cercanas.

Según han comentado asistentes a la reunión, el concejal Gosálbez ha querido dejar claro que el Ayuntamiento ya ha requerido a la Junta de Desagüe que cumpla con los horarios que marca la norma, y ha querido tranquilizar a los presentes recordando que el verano de 2024 los episodios con aguas verdes en las playas del sur se concentraron en unos diez días, y que concejalía y Junta llegaron a un entendimiento pese a los habituales rifirrafes de comienzos de temporada.

En general la reunión ha sido meramente informativa, pero a título particular algún vecino confesaba haber echado de menos una mejor explicación acerca del problema. «Yo vivo aquí de toda la vida y entiendo por qué puede pasar un episodio de agua sucia. Esperaba una reunión más técnica, sobre todo para hacer entender a muchos vecinos que si vives aquí compartes espacio con la Albufera y estas cosas pueden pasar», ha comentado una vecina.

De hecho, esa misma asistente aseguraba que «tampoco se puede echar todas las culpas a la Junta de Desagüe porque no podemos olvidar que la Albufera no entiende de horarios. Si algún día han abierto en una hora que no tocaba, a lo mejor es porque la laguna lo necesitaba, no por capricho de los comporteros».

Tras una primera semana de pequeños conflictos, el verano en las pedanías del sur, como todos los años, deberá enfrentarse a la convivencia entre Albufera, Junta de Desagüe y bañistas.