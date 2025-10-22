Plan de choque contra las goteras y las filtraciones en la pescadería del Mercado Central

Las goteras y filtraciones de agua de los sótanos del Mercado Central tienen los días contados. El Ayuntamiento de Valencia, a través de la concejalía ... de Comercio y Mercados, va a poner en marcha un plan para dar solución a las filtraciones y goteras existentes en los sótanos de la zona de pescaderías del Mercado Central.

Antes se ha realizado un exhaustivo estudio técnico sobre la situación estructural y funcional de la planta de la pescadería en el que se han identificado las causas de las filtraciones, relacionadas principalmente con el sistema de drenaje y las canaletas de desagüe.

Según ha explicado Santiago Ballester, concejal de Comercio y Mercados, en estos momentos, «vamos a iniciar la tramitación de la redacción del proyecto de ejecución de obras que terminarán con los problemas de humedad y, gracias al estudio realizado, se han diseñado propuestas de actuación que permitirán garantizar la integridad del edificio y la calidad del espacio comercial para los usuarios y comerciantes».

Cabe destacar que el Mercado Central, declarado Bien de Interés Cultural y reconocido por su valor artístico e histórico, ha sido objeto de múltiples intervenciones que han respetado su estructura original, como la realizada en 2002 y 2008, manteniendo su esencia arquitectónica y funcionalidad. Las recientes inspecciones han demostrado que la estructura de ladrillo y mortero, pilares y bóvedas se encuentran en un estado sólido y seguro, reforzando la importancia de preservar este patrimonio.

Medidas a aplicar

Entre las mejoras previstas que incluirá el proyecto de obras para acabar con las filtraciones de agua destacan la eliminación progresiva de las canaletas problemáticas que generan filtraciones y su reemplazo por un sistema más eficiente de recogida y evacuación de aguas.

También se prevé la instalación de un reborde protector en los puestos de pescadería para evitar el desbordamiento del agua de deshielo y facilitará una limpieza más higiénica.

Otra medida será la reparación y sellado correcto de todos los encuentros entre cámaras frigoríficas y elementos estructurales para impedir la penetración de agua.

Se hará la adecuación de la impermeabilización con pendientes adecuadas para garantizar el correcto desagüe y la revisión y mejora de las tuberías de desagüe mediante inspecciones técnicas avanzadas para asegurar su perfecto funcionamiento.

Ballester ha subrayado que estas acciones «son una muestra clara del compromiso del Ayuntamiento con la conservación del Mercado Central como espacio comercial de referencia y patrimonio vivo de València, apostando por la mejora continua y la calidad en el servicio a comerciantes y visitantes».

Igualmente, el concejal ha recordado que en septiembre de 2016 «la Asociación de Vendedores del Mercado Central advirtió al gobierno municipal sobre la existencia de una serie de caídas de material de construcción, enfoscado, pequeños cascotes y arena en el sótano de pescadería el mercado, además de goteras, y en siete años no se hizo nada para arreglarlo».

Por tanto, «ya anunciamos que tras la recepción del informe, en los próximos meses iniciaremos los trámites para encargar la redacción del proyecto de ejecución de obras y poner fin a las filtraciones que vienen padeciendo la zona de pescadería desde hace muchos años», ha asegurado Santiago Ballester.

Asimismo, el concejal ha subrayado que el Mercado Central «es mucho más que un mercado, es un símbolo de nuestra ciudad y un lugar donde tradición y modernidad se dan la mano. Nuestro objetivo es mantenerlo en las mejores condiciones para que comerciantes y consumidores puedan seguir disfrutando de un espacio único, seguro y funcional».

Finalmente, el titular de la concejalía de Comercio ha afirmado que «desde la Delegación continuarán trabajando de manera coordinada con técnicos, comerciantes y vecinos para garantizar el éxito de estas intervenciones, contribuyendo a la dinamización económica y cultural del Mercado Central y, por ende, de toda Valencia».