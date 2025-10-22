Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Zona de pescadería del Mercado Central, en imagen de archivo. Irene Marsilla

Plan de choque contra las goteras y las filtraciones en la pescadería del Mercado Central

El Ayuntamiento impulsará un proyecto para acabar con los problemas en los sótanos y critica que los vendedores ya advirtieron de los problemas en 2016 y el anterior gobierno no actuó

L. S.

Valencia

Miércoles, 22 de octubre 2025, 12:19

Comenta

Las goteras y filtraciones de agua de los sótanos del Mercado Central tienen los días contados. El Ayuntamiento de Valencia, a través de la concejalía ... de Comercio y Mercados, va a poner en marcha un plan para dar solución a las filtraciones y goteras existentes en los sótanos de la zona de pescaderías del Mercado Central.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Localizado en Manises un año después el cadáver de uno de los desaparecidos de la dana
  2. 2 El exmarido de la alcaldesa de Almassora recibió una paliza en su casa y estaba vivo cuando lo tiraron al contenedor
  3. 3

    El proveedor de comidas preparadas de Mercadona abrirá una nueva planta de 20.000 metros para productos asados
  4. 4 Un vecino decide no pagar 7.666,18 euros para cambiar el ascensor de la comunidad porque no lo usa y la justicia le obliga porque la obra beneficia al edificio
  5. 5 El vídeo viral de una trifulca entre turistas y vecinos en pleno centro de Valencia
  6. 6

    La codicia de los estibadores corruptos del puerto de Valencia: «Te dan dos millones y pico, ¿no tienes bastante?»
  7. 7 Un barrio de Valencia, entre los cinco más rentables de España para comprar casa
  8. 8

    «Tengo el Amazonas en plena calle Colón»
  9. 9 La Policía confirma que el hombre hallado muerto en un contenedor es el exmarido de la alcaldesa de Almassora
  10. 10

    Localizado en Manises un año después el cadáver de uno de los desaparecidos de la dana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Plan de choque contra las goteras y las filtraciones en la pescadería del Mercado Central

Plan de choque contra las goteras y las filtraciones en la pescadería del Mercado Central