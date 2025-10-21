Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El conseller Martínez Mus, junto con la alcaldesa Catalá y el concejal Carlos Mundina y técnicos de ambas administraciones. LP

Ayuntamiento y Generalitat firman un acuerdo para invertir 3 millones más a reducir la llegada de residuos en la Albufera

La Conselleria se hace cargo del 90% del presupuesto para renovar puntos concretos de la red de saneamiento por un montante total de 7 millones de euros

Gonzalo Bosch

Gonzalo Bosch

Valencia

Martes, 21 de octubre 2025, 14:28

Los vertidos a la Albufera se reducirán un poco más en el futuro. O al menos esa es la intención del acto que ha tenido ... lugar hoy en el Ayuntamiento de Valencia. La Generalitat y el Gobierno municipal han firmado un nuevo convenio que ampliará en 3 millones de euros una serie de trabajos para mejorar la red de saneamiento del cap i casal con el objetivo de proteger el entorno del Parque Natural de la Albufera. Así, la colaboración Generalitat-Ayuntamiento de Valencia en materia de saneamiento se amplía hasta los 7 millones de euros.

