Ayuntamiento y Generalitat firman un acuerdo para invertir 3 millones más a reducir la llegada de residuos en la Albufera

Los vertidos a la Albufera se reducirán un poco más en el futuro. O al menos esa es la intención del acto que ha tenido ... lugar hoy en el Ayuntamiento de Valencia. La Generalitat y el Gobierno municipal han firmado un nuevo convenio que ampliará en 3 millones de euros una serie de trabajos para mejorar la red de saneamiento del cap i casal con el objetivo de proteger el entorno del Parque Natural de la Albufera. Así, la colaboración Generalitat-Ayuntamiento de Valencia en materia de saneamiento se amplía hasta los 7 millones de euros.

Se trata, por tanto, de un acuerdo entre EPSAR, la conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio y el Ayuntamiento de Valencia para construir infraestructuras nuevas y sanear algunas existentes en la red de alcantarillado de la ciudad, con el objetivo de mejorar en el propósito de lograr los vertidos cero, así como el saneamiento y la reutilización de aguas residuales que genera la capital del Turia.

Se trata de una colaboración por la cual el Ayuntamiento de Valencia se ha encargado de financiar y contratar la redacción de los proyectos y su dirección de obra, mientras que la Generalitat asumirá el 90% del coste de ejecución de los trabajos. Se trata de una serie de tareas que se prolongarán durante cuatro años, aunque casi la mitad de estos tres nuevos millones de inversión se ejecutarán en 2025 (1,4 millones). La otra mitad se invertirá desde 2026 hasta 2029.

Esta colaboración contempla actuaciones en los colectores Norte/Sur y del área metropolitana; la estación de bombeo y depuradora de El Palmar, El Saler, El Perellonet, Massarrojos, Casal d'Esplai, y las estaciones de bombeo urbanas de Doctor Lluch, Malva- rosa, Natzaret, Poble Nou, Pinedo, entre otras.

Algunos de los trabajos incluyen la mejora de bombas de aguas en algunos de estos puntos de la red de saneamiento de la ciudad, crear un sistema de by-pass en los reactores de la EDAR del Perellonet o la reparación y sustitución del material de tuberías de Impulsión de la EDAR del Perellonet.

El convenio firmado este martes da continuidad al suscrito en el año 2000 entre ambas administraciones y establece que las infraestructuras incluidas serán de titularidad municipal a excepción de la Estación de Bombeo de Cantarranas, que pertenece a la Generalitat.

Así, la Generalitat y el Ayuntamiento aumentan la colaboración en su intento de mejorar la red de saneamiento de la capital del Turia. El pasado julio ambas administraciones ya firmaron un convenio que buscaba poner fin al problema de los atascos de las toallitas y otros sedimentos en el colector norte de la ciudad, que es la artería principal de la ciudad. Para ello, dicho proyecto ejecuta trabajos de limpieza de la parte final del tramo III del colector Norte, con un presupuesto de 4,4 millones. De esta manera, la Generalitat suma un montante total de más de 7 millones de euros para seguir mejorando la red de saneamiento de la ciudad.

«Dentro de nuestra preocupación por los vertidos en el entorno de la Devesa y la la laguna de la Albufera, ampliamos la colaboración para llevar a cabo una serie de infraestructuras para ser más eficientes en la depuración de agua», ha explicado la alcaldesa, María José Catalá. Por su parte, el conseller Vicente Martínez Mus ha asegurado que «se trata de una serie de trabajos pensados para todo el término municipal, pero con especial atención a la Albufera. El objetivo es mantener en el mejor estado posible el paraje».

Se trata, por tanto, de una nueva iniciativa del actual gobierno municipal en materia de aguas. Cabe recordar que la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, presentó en septiembre durante el debate sobre el estado de la ciudad un plan de infraestructuras hídricas que busca proteger al cap i casal en caso de apagones o emergencias como la dana del pasado octubre.

En este sentido, el proyecto consta de 33 medidas basadas en tres ejes: seguridad, sostenibilidad y eficiencia. La primera de ellas es tratar de aumentar la capacidad de los depósitos hídricos en caso de emergencias de 24 horas de autosuficiencia a las 48 horas o más. Otras medidas incluidas en el plan son la adquisición de macro-grupos electrógenos de alta generación; la construcción de cuatro nuevos pozos municipales y cuatro plantas potabilizadoras urbanas; la renovación de 8,6 kilómetros de tuberías arteriales críticas y la ampliación de la red de baja presión en 27 kilómetros.