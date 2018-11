Ayuntamiento y Generalitat anulan la ampliación acordada para el Botánico El alcalde Joan Ribó, ayer con la rectora de la Universitat de València, Mavi Mestre. / lp Las dos instituciones deciden convocar un concurso de ideas, ampliar el ámbito del proyecto y no concretan la financiación de la obra PACO MORENO VALENCIA. Lunes, 19 noviembre 2018, 23:54

Tabla rasa y de nuevo a la casilla de salida. El alcalde de Valencia, Joan Ribó, y la rectora de la Universitat de València, Mavi Mestre, acordaron ayer convocar un concurso de ideas después de las fiestas navideñas para la ampliación del jardín Botánico y desestimar de esta forma la propuesta presentada por la propia institución docente en abril del pasado año, con la intención entonces de que fuera una realidad «cuanto antes», según dijeron sus responsables.

Aquella propuesta hablaba de seis zonas de flora mediterránea y de un parque abierto hacia el paseo de la Pechina y la Gran Vía Fernando el Católico. El anterior rector de la Universitat, Esteban Morcillo, y el propio Ribó llegaron a presidir un acto en el Botánico de presentación de esta iniciativa, que algunas fuentes estimaron en unos tres millones de euros de presupuesto.

LA HISTORIA DEL PROCESO Origen El Plan General de 1966 asignó una edificabilidad a los solares entre el Botánico y la Gran Vía Fernando el Católico (242.200 metros cuadrados). Entonces no se planteó ningún problema por la proximidad de la zona verde. Protestas Salvem el Botànic fue una de las primeras plataformas vecinales en Valencia. La campaña contra las «tres tristes torres» fue uno de los emblemas de las reivindicaciones contra el anterior gobierno municipal del PP. Costes El Consistorio ha tenido que permutar solares edificables en Campanar y la avenida Aragón para conseguir las parcelas de Fernando el Católico y así evitar la construcción de edificios, a los que sus dueños tenían derecho. Negociación La empresa Expo Grupo ha sido la última en firmarla permuta de su propiedad, después de que la Conselleria de Cultura se negase a conceder permiso para la construcción del hotel alegando el daño al Botánico. Hotel previsto La firma aceptó el solar del nuevo Ayuntamiento para el edificio hotelero aprobado en Fernando el Católico. La recepción formal no se ha producido a la espera de resolver algunas cuestiones menores. Plazo de las obras La construcción de este hotel se vinculó con la Actuación Territorial Estratégica del campo de Mestalla, que ha superado los plazos. La intención de sus promotores es esperar a que el estadio sea derribado. Uso provisional El Ayuntamiento recibió una propuesta para destinar el solar de Jesuitas a huertos de autoconsumo hasta que se amplíe el Botánico, igual que se quiso hacer en otros barrios. De momento no ha cuajado. Plan Especial El Ayuntamiento sí que ha aprobado el planeamiento urbanístico del barrio del Botánico, donde se prevé a largo plazo incluso la reforma de las conexiones entre el jardín de las Hespérides y el viejo cauce.

Todo aquello queda ahora en un segundo plano con un concurso de ideas que establecerá un ámbito mayor, es decir, el jardín de las Hespérides y la colección Torres Sala de ciencias naturales, cerrada al público desde hace años en un inmueble cercano, en la Pechina. Ambos señalaron que se pretende la «integración de estos jardines y solares para el futuro gran jardín Botánico», con la intención de iniciar el proceso después de las fiestas navideñas.

La integración del jardín de las Hespérides en la iniciativa podría suponer su remodelación

Esta decisión supone un nuevo parón en lo que ya parecía la resolución del conflicto urbanístico de Valencia, que se remonta a los primeros años de la democracia. El Ayuntamiento ha tenido que desembolsar desde entonces al menos 33 millones de euros en solares para evitar la construcción de tres grandes torres junto al jardín Botánico. Ahora, cuando todo parecía resuelto salvo la financiación de las obras, se cambia de estrategia.

Pese a esa circunstancia, el alcalde habló de que se trata de un «paso adelante, tenemos clara la situación económica de las dos instituciones y queremos dar pasos para arreglar toda aquella zona», haciendo referencia también a la «gran lucha vecinal desde hace años por conseguir» la ampliación del jardín.

La intención es que el proyecto que salga del concurso de ideas «recuerde a la estructura del Botánico, una zona de esparcimiento y formación para toda la ciudad», mientras que para la puesta en valor de la colección entomológica Torres Sala se espera contar con la ayuda de la Generalitat y la Diputación.

Por su parte, la rectora de la Universitat destacó que pone toda su «disponibilidad, es una apuesta de la Universitat y de la ciudad. Es un proyecto muy ambicioso, la apuesta es ampliar el jardín, un lugar de investigación y didáctico, donde existe la posibilidad de mostrar colecciones que ahora están cerradas». Mestre añadió que es el «primer paso del compromiso conjunto de hacer esa ampliación del Botánico, hacerlo lo mejor posible».

A preguntas de los periodistas, Ribó dijo sobre la anulación de la propuesta acordada el pasado año que «queremos hacer un proyecto más amplio, aquel hablaba sólo del solar del Botánico, ahora queremos integrarlo todo. No la anula, lo hace más amplio», para matizar sobre su posible mantenimiento en el concurso de ideas que «no puedo predecir lo que va a pasar, pero no queremos que se quede el solar cerrado sin vinculación con el Botánico. Lo tendremos en cuenta, pero no es un factor limitante. Lo fundamental es integrar el solar con el Botánico».

Acerca del concurso de ideas, ambos señalaron que será «bastante libre, con los requisitos que hemos dicho». El jardín de las Hespérides, uno de los más caros de la ciudad por metro cuadrado, también es susceptible de que sea modificado. «No lo podemos decir ahora», dijo Ribó, para decir que al final «tiene que hacer un Botánico, si ha de tocarse lo haremos, no será en dos días, pero no es un santosactorum».

La reunión sirvió para fijar los miembros de la comisión del concurso de ideas. Por parte del Ayuntamiento será la concejala de Medio Ambiente, Pilar Soriano, y por la Universitat dos vicerrectores. Se supone que también habrá personal técnico para elegir la propuesta.

Respecto a la financiación, Meste confió en el «esfuerzo de muchas administraciones y también con fondos europeos», aunque la inversión necesaria se sabrá cuando sea aprobado el proyecto definitivo, en principio con el concurso de ideas.

El gobierno municipal llegó a plantear la plantación de huertos de autoconsumo en el solar municipal hasta la ampliación del Botánico con la urbanización definitiva, algo que no ha pasado de ser una idea sin desarrollo hasta la fecha.