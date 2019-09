El Ayuntamiento descarta los controles con radares

El concejal de Protección Ciudadana, Aarón Cano, reconoció que los agentes de la Policía Local no llevarán radares portátiles para medir a qué velocidad circulan por patinetes, la piedra angular sobre la que orbita la ordenanza en lo referente a los vehículos de movilidad personal, pues estipula distintas velocidades dependiendo de por dónde circulen. «Se multará a los patinetes que circulen de forma peligrosa», dijo Cano, que señaló que multarán la «circulación temeraria». En su opinión, al hacerlo así «abrimos la puerta a que más agentes puedan sancionar, no sólo quienes lleven radares portátiles». Grezzi recordó, en este punto, que la ordenanza habla de conducción negligente y temeraria, pero también habla de no exceder la velocidad permitida, lo que de manera efectiva no se comprobará. El concejal de Protección Ciudadana dijo que a «10 ó 15 kilómetros por hora difícilmente se pone en peligro a nadie». Cano, además, descartó un despliegue especial de agentes en las calles «porque no es necesario».

En este sentido, el concejal de Cs Narciso Estellés criticó que la ordenanza «es de difícil seguimiento para la Policía Local, tal como el propio cuerpo también manifestó. Todo el entramado de normas liberticidas que Grezzi ha puesto en marcha para las bicicletas y los rangos de velocidades para los patinetes eléctricos se van a convertir en un problema para su seguimiento». Además, Estellés recordó que «la Policía Local ya emitió informes contrarios a puntos de esta ordenanza que consideraba peligrosos y nunca fueron atendidos ni corregidos por el concejal de Movilidad» durante el periodo de alegaciones.