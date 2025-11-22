El Ayuntamiento de Valencia anuncia la compra de tres nuevos camiones tras la protesta de los bomberos

El Ayuntamiento de València renovará el parque móvil del Departamento de Bomberos gracias a la próxima adquisición de tres vehículos destinados a las tareas de ... extinción y salvamento. La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada este viernes, ha adjudicado el contrato de suministro de un vehículo reserva de aire a la empresa Iturri S.A., por un importe total de 425.000 euros y de dos camiones de transporte logístico a la mercantil Flomeyca S.A., valorados en 474.300 euros. Ambas empresas disponen de un plazo de 10 meses para suministrar los tres vehículos de emergencias, que tienen un valor global de casi 900.000 euros.

El anuncio llega la misma semana en que el Sindicato Profesional de Policía Local y Bomberos (Spplb), mayoritario en los cuerpos de seguridad municipales, ha organizado una protesta ante el Consistorio para cargar contra la inseguridad que provoca al menos uno de los camiones, que se ha abierto dos veces en marcha y ha provocado al menos dos accidentes de gravedad con bomberos heridos.

«El Departamento de Bomberos, Prevención, Intervención en Emergencias y Protección Civil del Ayuntamiento de Valencia continúa de esta manera con su compromiso de modernizar y ampliar su flota de vehículos con el objetivo de optimizar la operatividad, eficiencia y capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia y servicios programados», ha informado el concejal de Bomberos, Juan Carlos Caballero, en la rueda de prensa posterior a la junta de gobierno.

En este contexto se enmarca tanto la adquisición de un vehículo completamente equipado con materiales, herramientas y equipos relacionados con respiración de aire, así como el suministro de dos vehículos logísticos especializados, destinados principalmente al transporte de materiales, herramientas y maquinaria diversa. La incorporación de estos vehículos responde a la necesidad de garantizar un desplazamiento ágil, seguro y eficiente de recursos tanto en situaciones ordinarias como en emergencias de gran envergadura.