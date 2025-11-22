Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Bomberos atienden un incendio en la avenida del Puerto. IVÁN ARLANDIS

El Ayuntamiento de Valencia anuncia la compra de tres nuevos camiones tras la protesta de los bomberos

Los especialistas se habían quejado de un vehículo que se abría en marcha y que ya ha provocado dos accidentes

Álex Serrano López

Álex Serrano López

Valencia

Sábado, 22 de noviembre 2025, 02:31

Comenta

El Ayuntamiento de València renovará el parque móvil del Departamento de Bomberos gracias a la próxima adquisición de tres vehículos destinados a las tareas de ... extinción y salvamento. La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada este viernes, ha adjudicado el contrato de suministro de un vehículo reserva de aire a la empresa Iturri S.A., por un importe total de 425.000 euros y de dos camiones de transporte logístico a la mercantil Flomeyca S.A., valorados en 474.300 euros. Ambas empresas disponen de un plazo de 10 meses para suministrar los tres vehículos de emergencias, que tienen un valor global de casi 900.000 euros.

