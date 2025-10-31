Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Supremo pide a la Audiencia Nacional que investigue el descontrol en los pagos del PSOE
Imagen de la baranda del puente de Serranos vallada por parte del Ayuntamiento. Ayto VLC

La UPV restaurará la baranda del puente de Serranos en Valencia

La balaustrada es Bien de Relevancia Local (BRL) de la ciudad y conforma el entorno de protección de las Torres de Serranos

Gonzalo Bosch

Gonzalo Bosch

Valencia

Viernes, 31 de octubre 2025, 12:42

Comenta

El Ayuntamiento de Valencia restaurará un Bien de Relevancia Local (BRL) de la ciudad. Concretamente, la concejalía de Cultura ha adjudicado a la Universitat ... Politècnica de València (UPV) el contrato para la elaboración del documento técnico y la dirección de obra de los trabajos de restauración de la baranda de la explanada del puente de Serranos. Se trata de un contrato menor por valor de 12.100 euros que realizará el arquitecto Javier Benlloch Marco.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una joven tras caer su coche al agua en el puerto de Gandia
  2. 2 Hospitalizado un hombre tras prenderse fuego en plena calle en Aldaia
  3. 3

    El «improvisado» protagonismo de Pilar Bernabé en el funeral de Estado
  4. 4 La tienda de Valencia que vistió a la reina Letizia en el funeral de Estado por las víctimas de la dana: se puede comprar el vestido por 49,99 euros
  5. 5 Valencia tendrá vuelo directo a una emblemática ciudad de Italia
  6. 6

    La red de metro que viene: dos nuevas líneas, renovación de las estaciones más antiguas y 22 vehículos adicionales en los próximos cinco años
  7. 7

    Todos los colegios tendrán que mandar deberes y tareas para casa cuando se suspendan las clases
  8. 8

    La red de metro que viene: dos nuevas líneas, renovación de las estaciones más antiguas y 22 vehículos adicionales en los próximos cinco años
  9. 9 Mazón, sobre el funeral, admite que «no dejo de pensar en ello» y anuncia «una comparecencia en los próximos días»
  10. 10

    Abascal da la cara por Mazón y afea al PP que no le defienda por estar «atemorizado»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La UPV restaurará la baranda del puente de Serranos en Valencia

La UPV restaurará la baranda del puente de Serranos en Valencia