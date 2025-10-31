La UPV restaurará la baranda del puente de Serranos en Valencia

El Ayuntamiento de Valencia restaurará un Bien de Relevancia Local (BRL) de la ciudad. Concretamente, la concejalía de Cultura ha adjudicado a la Universitat ... Politècnica de València (UPV) el contrato para la elaboración del documento técnico y la dirección de obra de los trabajos de restauración de la baranda de la explanada del puente de Serranos. Se trata de un contrato menor por valor de 12.100 euros que realizará el arquitecto Javier Benlloch Marco.

La balaustrada de la explanada del puente, un elemento contiguo a las Alameditas de Serranos y con el pretil del puente, presenta varias patologías que obligan a su restauración. Así, el personal técnico ha detectado un giro en la vertical de la baranda, grietas y desprendimiento del mortero, lo que produce una debilidad general del conjunto.

Igualmente, se observa un empuje del pavimento de la explanada sobre la barandilla, que no absorbe la dilatación ni el movimiento. La explanada norte de acceso al puente de Serranos está ubicada ante las Torres de Serranos y es Bien de Relevancia Local (BRL) de la ciudad de València, como consta en el Plan Especial de Protección (PEP) de Ciutat Vella y, junto con el puente y el cauce del Turia, conforma el entorno de protección de las Torres de Serranos, Bien de Interés Cultural (BIC).

Para garantizar la seguridad de los elementos y de los peatones, Cultura ha colocado unas vallas y ha creado un perímetro de seguridad que se mantendrá hasta la restauración total del conjunto.