La avenida del Cid, punto negro Señal de circulación en la avenida del Cid. / Jesús Signes Los siniestros de tráfico aumentan un 14% en la vía con respecto al mismo periodo del pasado añoLos accidentes con víctimas crecen un 51% tras el desmontaje de las pasarelas ÁLEX SERRANO Viernes, 20 julio 2018, 21:28

La avenida del Cid se consolida, mes tras mes, como uno de los puntos negros de la ciudad. Ya lo advirtió la Cuarta Unidad de Distrito de la Policía Local, que antes del desmontaje de las pasarelas peatonales ya advirtió de que hacerlo iba a aumentar los accidentes en la avenida. Lo ha hecho. Casi en un 51% en el caso de los siniestros con víctimas y más de un 14% en total durante los primeros seis meses de 2018 con respecto al mismo periodo del año anterior. Así se desprende de los datos de la Comisión de Seguridad que la concejalía de Protección Ciudadana ha remitido al concejal de Ciudadanos Narciso Estellés. Estos números se suman a los generales sobre la ciudad que hablan de un aumento del 9,6% con respecto al mismo periodo del año 2017.

En concreto, en la avenida del Cid se ha pasado de 113 a 129 siniestros, de los cuales 53 son con víctimas. Estos datos quiere decir que ha habido 18 accidentes de este tipo más que en los primeros seis meses del año anterior, todo esto mientras sigue sin conocerse el informe que la concejala de Protección Ciudadana, Anaïs Menguzzato, se comprometió a elaborar sobre la avenida a petición de Ciudadanos hace ya casi cuatro meses, tras las Fallas de este mismo año.

El concejal Estellés puso la actuación en la avenida como ejemplo de medida «mal ejecutada, donde los datos de accidentes, mes tras mes, son cada vez más significativos». «La chapuza peligrosa realizada por Grezzi y Sarriá está costando más víctimas y nuevos peligros diarios. Esto es la consecuencia de no dialogar con los vecinos, no preguntar a los colegios profesionales, no planificar bien las actuaciones y no entender la naturaleza de una avenida que en cada tramo se comporta de un modo diferente», criticó Estellés.

Ribó insiste en la velocidad

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, volvió a insistir ayer en la necesidad de apostar por las medidas encaminadas a pacificar el tráfico y por el cumplimientos de las normas de circulación para reducir los accidentes en la ciudad e insistió en la velocidad a la que se circula en la ciudad. Lo hizo tras una reunión con la presidenta de Stop Accidentes, Ana Novella, y otros miembros de la ONG.

Ribó se mostró preocupado por el incremento de accidentes. «Queremos trabajar para disminuirlos. Hay muchas medidas que se pueden tomar en este sentido, entre ellas, incidir de forma directa en la pacificación del tráfico y procurar que todas las personas, desde los más pequeños hasta los más mayores hagan un esfuerzo para respetar las normas de circulación», dijo el edil. Novella, por su parte, apuntó a la necesidad de que todos los actores de la vía (peatones, conductores, ciclistas, autobuses...) «ocupen el espacio que tienen asignado».