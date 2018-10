Avance en la pérdida de las células madre EP Jueves, 25 octubre 2018, 23:51

valencia. Investigadores del Instituto de Biomedicina de Valencia han identificado un mecanismo celular que reduce la pérdida de células madre relacionada con la edad en el cerebro de ratones senescentes con patología neurodegenerativa, según informó el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). El estudio, publicado en la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences', podría tener aplicaciones futuras en el tratamiento del alzhéimer.