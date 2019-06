La avalancha de peticiones de refugio colapsa el sistema de asilo Las citas para presentar la solicitud en Valencia se demoran hasta mayo de 2020 mientras que la cantidad de afectados se duplica cada año D. GUINDO VALENCIA. Viernes, 21 junio 2019, 01:03

La Comunitat contabilizó el pasado año 4.330 solicitudes de asilo -cerca del doble de las registradas el ejercicio anterior- y en el primer semestre de 2019 se han presentado ya 3.063, por lo que, de seguir así, la región cerrará el ejercicio con «cifras de récord», según advirtió ayer el coordinador territorial de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en la Comunitat, Jaume Durà. Una avalancha de nuevas peticiones para disfrutar de la condición de refugiado que ha derivado en un auténtico «colapso» del sistema. Y para muestra un botón. En la provincia de Valencia, en la actualidad, «no dan cita hasta mayo de 2020 para pedir asilo. En Alicante y Castellón tampoco durante este año», lamentó Durà. Estas demora provocan que los solicitantes no tengan plaza en los centros previstos para ellos, ni permiso de trabajo ni de residencia, puesto que sólo cuentan con el derecho de no ser expulsados mientras no se tramite su caso.

Otro ejemplo significativo es que ninguna de las personas que llegaron a la capital en el conocido buque Aquarius cuenta todavía con el asilo o las medidas de protección definitivas, un año después, por lo que en cualquier momento estas personas pueden ser sancionadas, internadas en un centro y expulsadas. Aquel gesto de las Administraciones, permitiendo el atraque y el desembarco, apenas tuvo continuidad tanto con otros barcos, que fueron rechazados, como en la atención de los más de 600 pasajeros. «Es necesario un refuerzo firme y urgente del sistema de asilo», apuntaron desde CEAR. Esta tendencia contrasta con la media europea. Mientras caen las solicitudes de asilo en países como Alemania o Italia, en España prácticamente se han duplicado hasta superar las 54.000 del pasado año y superar las 46.000 hasta mayo del presente ejercicio. La gran mayoría de solicitantes proceden de Venezuela, Colombia, Honduras y El Salvador, países a los que España no exige visado, de ahí que no tengan impedimento en llegar y reclamar la protección.

Esta situación ha provocado que, por un lado, el Estado tenga más de 100.000 expedientes acumulados en los últimos años pendientes de resolución, aunque apenas se acepta una de cada cuatro solicitudes (el índice más bajo de los principales países europeos).