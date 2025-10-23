Aumsa adjudica la construcción de un edificio de 90 viviendas de protección pública en Las Moreras para alquiler asequible

El barrio de Quatre Carreres contará con 90 nuevas viviendas de protección pública. Así se ha decidido en el consejo de administración de la Sociedad ... Anónima Municipal Actuaciones Urbanas de Valencia (AUMSA) que se ha reunido este jueves y que ha adjudicado las obras para construir el nuevo edificio de 90 viviendas, unos pisos que se destinarán al alquiler asequible.

Este proyecto que se desarrollará en Las Moreras, se incluye dentro del 'Plan + Vivienda' impulsado desde la delegación de Urbanismo, Vivienda y Licencias del Ayuntamiento de Valencia, por un importe de 18.197.657,91euros a la empresa Abala Infraestructuras S.L.

Según ha explicado el presidente de Aumsa y concejal de Vivienda del Ayuntamiento de Valencia, Juan Giner, «durante los dos últimos años la vivienda se ha situado en el centro de nuestra política municipal con decisiones claras que han permitido promover diferentes iniciativas, impulsar las viviendas que estamos construyendo e iniciar nuevos proyectos como es la adjudicación del edificio de 90 viviendas que hoy se pone en marcha».

Plan de choque con 307 viviendas

Zona interior del edificio proyectado en Las Moreras. Ayto. Valencia

El concejal de Urbanismo añade que con «la nueva obra que hoy se adjudica supone un paso definitivo para completar el 'Plan + Vivienda' ya que la empresa Aumsa ya tendrá en marcha la totalidad de las 307 viviendas que se incluyen dentro de este plan y que tiene como objetivo construir casi 1.000 viviendas al final de esta legislatura».

A la licitación de este edificio en el barrio de Quatre Carreres, que contaba con un presupuesto Base de Licitación de 20.778.326,00 euros, se presentaron 8 empresas. Una vez realizado todo el procedimiento se ha elevado la propuesta de adjudicación a la empresa Abala Infraestructuras S.L por 18.197.657,91euros al consejo de administración.

El nuevo proyecto de Aumsa supone la construcción de un edificio con 90 viviendas de alquiler asequible, en una parcela de 1.428 metros cuadrados de superficie y una edificabilidad de 8.288 metros cuadrados de techo y tendrán un plazo de ejecución de 22 meses.

El nuevo edifico, ha manifestado el presidente de Aumsa, «supondrá la inversión de más de 18,1 millones de euros, que se suma al esfuerzo que durante estos dos últimos años ha realizado ya la empresa Aumsa con una inversión en obra nueva superior a los 28 millones de euros. Unas cifras que demuestran la determinación del Ayuntamiento de Valencia por hacer frente y dar respuestas concretas a unos de los problemas que en la actualidad más está preocupando a los vecinos como es el acceso a la vivienda, especialmente para los jóvenes o para los mayores de 65 años».

Las 90 viviendas, que se construirán en el barrio de Quatre Carreres, serán de diferentes tipologías ya que contarán con uno, dos y tres dormitorios y estarán distribuidas en 10 plantas y un ático, a los que se añade dos sótanos de aparcamiento, trasteros y cuartos de instalaciones. Además, en la última planta se plantean espacios comunes para todos los residentes con una zona comunitaria de trabajo, lavandería y una sala comunitaria-gimnasio.

Este proyecto destaca por el programa intergeneracional que se desarrollará en la primera planta, que estará destinada a personas mayores, con espacios comunitarios, talleres, gimnasio y zonas comunes que permitirá su uso entre las familias y las personas mayores con el fin de fomentar la interacción en espacios para el mutuo cuidado.

Por último, en la planta baja del edificio se situarán las zonas comunitarias de recreo, zonas verdes y el aparcamiento para las bicicletas y en la cubierta del edificio se ha planteado una zona para el cultivo urbano.

Compromís critica que la inversión en vivienda en 2026 bajará un 20%

Si este ha sido uno de los puntos tratados en el consejo de administración de Aumsa, por su parte, desde Compromís afirman que han votado en contra del presupuesto de Aumsa para 2026 «porque Catalá no está haciendo lo que debería hacer para combatir el grave problema de la vivienda en Valencia».

Argumentan que la «única inversión prevista para nuevas viviendas en 2026 es la construcción de un edificio en el PAI de Moreres -Parcela 18.1, Sector NPR-5 »Moreres III« (90 Viv.) Moreres 21- con una inversión de 10,5 millones de euros, pero que es totalmente insuficiente en el actual contexto que sufre la ciudad».

La portavoz de Compromís, Papi Robles, detalla que el presupuesto de Aumsa de 2026 respecto al 2025 «baja casi un 20 por ciento, de 38,8 millones de euros a 31 millones, es decir, ante la mayor crisis de vivienda conocida en las últimas décadas, el gobierno de Catalá baja un 20% el presupuesto. En lugar de apostar por resolver el principal problema que señala la ciudadanía, hace todo lo contrario».

Robles ha añadido que quieren recordar que «a 1 de octubre 2.101 ciudadanos de València están en lista de espera de Aumsa para acceder a una vivienda de alquiler pública, mientras que otras 1.247 personas figuran en el registro de demandantes de vivienda y adjudicación de viviendas en régimen de alquiler asequible. Es decir, que en total hay más de 3.300 solicitudes que el gobierno municipal no está atendiendo».

Pero, según Robles, «lo más grave es que Catalá tiene más de 50 viviendas de Aumsa por adjudicar cuando la lista de espera de la entidad pública supera las 2.000 peticiones. Nos dicen que están en proceso, pero la realidad es que las personas no pueden esperar a un Ayuntamiento lento y con poco interés por resolver el problema de la vivienda».