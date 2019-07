El aumento de manteros en la zona más turística indigna a los comerciantes Un mantero ofrece sombreros de forma ilegal, ayer en la plaza de la Reina. / jesús signes Crecen las protestas de los sindicatos policiales ante la falta de personal y los problemas de las patrullas de calle durante la época estival ÁLEX SERRANO VALENCIA. Viernes, 5 julio 2019, 02:00

«Lo peor es la diferencia de trato. A nosotros nos piden cuatrocientos permisos y a ellos nada». Es el grito casi desesperado de una empresaria en la zona próxima a la plaza de la Reina. A apenas unos metros de su establecimiento, varios manteros ofrecen su producto al turista, al que poco le importa la denominación de origen o la calidad de la gorra, las gafas o la camiseta de fútbol que adquiera. Los comerciantes del centro de la ciudad clamaron ayer contra este problema, justo el mismo día en que la patronal del pequeño y mediano comercio de Barcelona (PimeComerç) cuantificaba en 134 millones de euros al año las pérdidas que el top manta provoca en el comercio de la Ciudad Condal.

Un estudio como este no se ha hecho en Valencia. Lo más parecido son los cálculos de ANDEMA (Asociación para la Defensa de la Marca), que apuntan a unos 7.659 millones de pérdidas anuales provocadas por la piratería. Sólo el top manta en la Comunitat hace que los comercios dejen de ingresar cada año unos 50 millones, según los cálculos del sector. Aunque la compraventa ambulante de Valencia está prohibida excepto en los mercadillos extraordinarios, donde cada puesto paga religiosamente sus tasas para poder trabajar en la ciudad, lo cierto es que los comerciantes creen que no se combate como se debería este fenómeno.

Sobre todo con la llegada del verano, y desde el desmantelam'iento de la unidad GOE de la Policía Local que hacía la labor de vigilancia urbana por las zonas más comerciales y turísticas de la ciudad, el aumento de los manteros ha soliviantado, y mucho, a los residentes del centro. Y a los empresarios que trabajan en el entorno de lugares como la plaza del Ayuntamiento o la de la Reina, aún más, porque son ellos quienes en primera persona sufren los problemas derivados del aumento del top manta en las calles.

«A nosotros nos piden cuatrocientos permisos y a ellos nada», lamentan los empresarios del centro

Mientras, los sindicatos policiales alertan de lo difícil que es patrullar las calles del centro para reducir este fenómeno, que se enseñorea de entornos como el de la Lonja (la plaza del Mercado está repleta de manteros a casi cualquier hora del día). El STAS critica la desaparición de la unidad GOE, encargada entre otras cosas de la venta ambulante, «lo que ha provocado que se note el aumento», asegura Arturo Checa, que tilda la cuestión de «delicada». Además, desde el sindicato apuntan que la llegada del verano obliga a desviar muchos agentes a la zona de playas, lo que reduce la vigilancia en el centro de la ciudad.

De la misma opinión es Jesús Santos, del Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos. «A la situación habitual de desmantelamiento de la GOE hay que añadir el personal que es derivado a playas y que muchos compañeros están de vacaciones», comenta Santos, que apunta esa bajas se cubren con agentes interinos. Estas personas, indican desde el Spplb, no son las adecuadas para hacer frente a una actuación de manteros porque «la cosa se puede complicar en cualquier momento» y estos agentes no llevan ni arma de fuego.

Cabe recordar, en este sentido, que el Consistorio eliminó de facto las multas a manteros. El pasado mes de diciembre, este diario publicó que el Ayuntamiento había dejado de tramitar multas a manteros, al alegar que la ordenanza de venta no sedentaria válida en el momento, la que se aplicaba a los mercadillos, no disponía de un artículo específico para sancionar esta actividad. Así figuraba en una respuesta al grupo popular por parte de la concejalía de Control Administrativo, donde se señala que en 2017 se gestionaron un total de 182 expedientes, mientras que en 2018 apenas se gestionaron 17 casos.

Todo esto cambió en abril. Se aprobó entonces la nueva ordenanza de venta no sedentaria. En el apartado de infracciones muy graves, se contempla la prohibición del «ejercicio de cualquiera de las modalidades de venta no sedentaria prevista en la presente ordenanza, y en especial, la venta ambulante, sin la pertinente autorización municipal». En el articulado se hace referencia a la prohibición «con independencia de que la persona que la ejerce sea o no profesional comerciante», con el fin de no excluir ningún tipo de venta ilegal, entre ellos los que practican el 'top manta' en las calles. Las multas pueden llegar a 300 euros, aunque rara vez se cobra porque se trata de personas sin domicilio conocido.