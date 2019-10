Una auditoría alertó en abril a la EMT de que no tenía plan de riesgos informáticos LP El estudio independiente indicaba que la empresa debería organizar reuniones jurídicas sobre aspectos contables de manera semestral ÁLEX SERRANO Martes, 1 octubre 2019, 17:38

Una auditoría externa realizada a la EMT a comienzos de este año alertaba en abril de que la empresa «no dispone de un Plan de Contingencias Informáticas escrito y formalizado donde se clasifiquen los activos IT y se especifique cómo actuar ante todas las posibles contingencias que pudieran afectar a los sistemas críticos de la entidad para la recuperación de los procesos más importantes, de forma que la operativa del negocio no se viera afectada». La auditoria alertaba de que la falta de un plan de estas características provocaba que la entidad no esté totalmente protegida del riesgo de pérdida de información o del riesgo de invertir en costes muy altos de recuperación de la misma».

La auditoría también recomendaba «mejorar los mecanismos de control, facilitando, así, la prevención de los errores y mejorando la eficiencia de los procedimientos», además de «mejorar las instrucciones internas y circulares específicas, las cuales se deberían ir modificando y actualizando regularmente, para cubrir los aspectos más significativos de los procesos críticos de la actividad de la entidad». Por otra parte, indicaba que sería deseable que hubiera reuniones «de carácter trimestral o semestral con el departamento jurídico interno» para, en cuestiones contables, «reevaluar los riesgos existentes y revisar la suficiencia de las provisiones registradas para cubrir los riesgos latentes en dicho momento».

Sobre este asunto, el portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Valencia, Fernando Giner, ha criticado al alcalde de Valencia, Joan Ribó, por permitir que «organismos con un presupuesto tan elevado como la EMT, no cumplan con los procedimientos básicos de seguridad para la buena gestión del dinero público». «La EMT tiene un presupuesto de 115.033.108 de euros y debería tener más rigor en su gestión. Su irresponsabilidad ha expuesto a la empresa y se han perdido 4 millones de euros. El dinero público no puede estar en manos de personas irresponsables», ha criticado.