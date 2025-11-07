Las asociaciones de vecinos explican en los barrios la manera de prohibir los apartamentos turísticos La campaña traslada a los ciudadanos que «transformar una vivienda o adaptar un bajo para dedicarlo al alojamiento turístico, deberá obtener la conformidad de 3/5 partes de los propietarios»

L. G. Viernes, 7 de noviembre 2025, 20:53

'Impide que tu vecina o vecino pierda el nombre'. Es el lema de la campaña informativa que la Federación de Asociaciones de Vecinos (FAAVV) ha lanzado para frenar los alojamientos turísticos. Se ha presentado en el transcurso del pleno que esta tarde han celebrado las asociaciones. Entre otros aspectos hacen hincapié en explicar a las comunidades que pueden prohibir los apartamentos turísticos en sus bloques de viviendas.

La razón de la campaña no es otra que la «falta de eficacia de las medidas del Ayuntamiento para perseguir la actividad ilegal de los apartamentos turísticos». La campaña llega en un momento en el que, conforme a la información de la Faavv, en los barrios se constata que la actividad de los apartamentos turísticos no cesa y, que «a pesar de los periódicos, los anuncios de cierres y supuestas inspecciones, el número de alojamientos turísticos no deja de crecer en las plataformas».

La campaña se ha trasladado a todas las asociaciones a fin de dar a conocer la situación que se deriva de los cambios en la Ley de la Propiedad Horizontal, que «facultan a las comunidades de propietarios a prohibir el alojamiento turístico en sus fincas».

Un cartel en el que se representa un buzón de una comunidad de vecinos con distintos nombres de personas y otros sustituidos por los números de apartamentos turísticos, se quiere llamar la atención en los distintos barrios por los que a partir de ahora se irá extendiendo para dara conocer los derechos de los que se disfruta para frenar la escalada. La campaña incluye, además de la explicación de los derechos, «el procedimiento para prohibir la actividad en sus comunidades».

La información que trasladarán las distintas asociaciones incluye que desde el 3 de abril de 2025, «transformar una vivienda o adaptar un bajo para dedicarlo al alojamiento turístico, deberá obtener la conformidad de 3/5 partes de las comunidades de propietarios». Además, señala que las comunidades de propietarios también «pueden anticiparse y prohibir legalmente la instalación de nuevos pisos turísticos en sus fincas, siempre que obtengan el respaldo de tres quintas partes de las cuotas de participación y propietarios».

A las dificultades ya existentes, en la la lucha para frenar los apartamentos, ahora se enfrentan a las «contradicciones entre la normativa de la Generalitat que 'legaliza' lo que el PGOU prohíbe, pues nos encontramos con apartamentos turísticos 'legalizados' al figurar en el registro de la Generalitat pero que incumplen las incompatibilidades que establece la normativa urbanística vigente».

La situación ha sembrado la incertidumbre en la convivencia vecinal. De ahí que se haya considerado la necesidad de que se conozca la situación y cuáles son sus derechos para que «tomen cartas en el asunto».

La presidenta de la Faavv, María José Broseta, ha destacado que «iniciamos esta campaña que se va a llevar a todos los barrios de la ciudad a través de las asociaciones vecinales». Tal y como ha añadido, «con el objetivo de compartirlo con todos los vecinos y vecinas y hacer frente a una situación descontrolada que nos está ahogando, que nos echa fuera de nuestros barrios y que no nos permite residir en nuestra ciudad». Los detalles de la campaña ya se pueden consultar en la página web de la federación: Favv.es.