El Archivo Histórico del Cabanyal se atasca por retrasos en las obras VALENCIA. Sábado, 1 junio 2019, 00:40

Hasta el 8 de noviembre tiene de plazo para entregar la obra la empresa adjudicataria de la reconstrucción del antiguo matadero del Cabanyal, l'Escorxador, situado en la calle San Pedro y que se destinará al Archivo Histórico de esta parte del Marítimo. La reforma se ha demorado por distintos motivos, por lo que se ha otorgado a la compañía una prórroga de cinco meses.

Entre las razones, los responsables de la empresa hablan de que la demolición se detectó una cubierta de fibrocemento que no se pudo retirar hasta no tener la autorización de Trabajo y por otra la paralización por parte de la dirección facultativa de los trabajos de excavación y cimentación en la zona de ampliación por riesgo de derrumbe del edificio colindante, todo esto no contemplado inicialmente.

«Para poder cumplir con este nuevo plazo sería necesario proceder a la demolición parcial del edificio colindante, ante el riesgo de hundimiento y derrumbe. El inmueble colindante con el número 35 de la calle San Pedro está en situación de ruina, y existe «sobre un proyecto de restauración la contratación de la que se está gestionando por el Servicio de Vivienda», al tratarse de una propiedad municipal. «Mientras este edificio no se apuntale o restaure, existen dificultades para que puedan finalizarse determinadas partes». Por esto se pide a los servicios municipales que lo ejecuten.

El antiguo matadero fue construido en 1910 y debía derribarse con el plan urbanístico derogado

El edificio está en la conocida como 'zona cero' del Cabanyal y fue construido en 1910. El nuevo equipamiento municipal albergará un archivo histórico y un centro de interpretación del barrio, que facilitará el acceso al patrimonio documental de esta zona de los Poblados Marítimos. Las obras cuentan con un presupuesto de 500.000 euros y están financiada por el Plan Confianza de la Generalitat. El antiguo matadero habría sido uno de los derribados con el derogado plan para la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez hasta el mar.

La nueva dotación pública, a la que también se podrá acceder por la calle Lluís Despuig, contará con 356 metros cuadrados construidos distribuidos en dos plantas. La primera albergará, entre otros servicios, un espacio multiusos y otro para exposiciones. En la segunda planta se encontrará una sala de consultas.

El proyecto contempla la rehabilitación integral del inmueble, que se encuentra protegido así como su ampliación con una parcela contigua que pertenecía a la Oficina Plan Cabanyal y ya ha sido adscrita al Ayuntamiento. Las obras han permitido la rehabilitación del cuerpo principal del inmueble y el derribo de los anexos impropios, de tal forma que se ha recuperado la volumetría original con patio central. En el entorno también se está pendiente de ejecución de varias obras de urbanización con aceras, calzada y zonas ajardinadas.