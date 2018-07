Archivada la causa contra Ribó por no facilitar la encuesta fallera Ribó, ayer, poco antes de comenzar el pleno. / damián torres El PP estudia recurrir la decisión porque el juez critica que no presentaron recurso de reposición y sí lo hicieron ÁLEX SERRANO Viernes, 27 julio 2018, 00:48

valencia. El alcalde de Valencia, Joan Ribó, siempre ha dicho que estaba «muy tranquilo» por la denuncia de Luis Salom sobre la negación de información sobre la encuesta fallera. Sin embargo, una vez que la causa se archivó definitivamente ayer, las sonrisas y las enhorabuenas de su equipo de gobierno evidenciaban que algo de nerviosismo sí había.

El Juzgado de Instrucción número 9 archivó la causa al considerar que los hechos denunciados «no son constitutivos de delito», informa el Tribunal Superior de Justicia Valenciano (TSJCV). «Lo que hizo el alcalde fue más bien diferir la información» hasta que finalizara el expediente abierto por la Agencia Española de Protección de Datos contra el Consistorio por la citada encuesta y «asumió plenamente como propio el informe del secretario general», señala el auto.

«No puede hablarse de privación de derechos o impedimentos de ejercicio de derechos cuando teniendo la oportunidad de hacerlos valer mediante remedios legales conocidos por haber sido expresamente notificados, no se utilizan, se dejan transcurrir plazos sin ejercitarlo», afirma el juez. Además, indica que Ribó no ha incurrido en los delitos denunciados porque para haber existido deberían darse dos elementos sine qua non: haber actuado «a sabiendas» y «de forma arbitraria», pero lo hizo basándose y confiando en el criterio del secretario general.

«Suscribió la decisión con base jurídica suficiente para la denegación temporal de la información, cuya oportunidad de ser recurrida por los denunciantes se dejó correr, deviniendo firme la misma», añade. Asimismo, señala que el informe del fiscal «coincide» por la petición de sobreseimiento y archivo de la causa «al no detectar, conforme a las diligencias practicadas esa concurrencia de la responsabilidad penal del denunciado».

El PP ya estudia recurrir porque sí presentó ese recurso que el juez obvia, según el grupo municipal popular. El alcalde Ribó, por su parte, se felicitó por el archivo de la causa y volvió a criticar el uso de la justicia para fines políticos que, según él, está haciendo Luis Salom.