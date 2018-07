Cae un árbol en Benimaclet por la falta de poda

Los vecinos de Benimaclet denuncian la falta de poda de los árboles del barrio. Aseguran que una clara prueba es la caída de una gran rama ocurrida en la tarde del lunes en la calle Francisco Martínez «y que afortunadamente no causó daños porque la terraza del bar no estaba puesta, porque era día de descanso, y no pasó nadie por la zona», según Paco Guardeño.

Desde la entidad vecinal detallan que no es la primera vez que se da esta situación. «Meses atrás un árbol de grandes dimensiones cayó en la zona de juegos infantiles de la plaza Emili Beut i Berenguer y afortunadamente estaba vacía en ese momento».

Los vecinos aseguran que todos los años pasan por registro de entrada en el Consistorio un listado de podas necesarias o de árboles que están enfermos y hay que talarlos «pero no sabemos si hay dejación de la empresa de la contrata o si es la delegación municipal la que no actúa, pero la cuestión es que no se tiene en cuenta», añaden.