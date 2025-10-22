Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Apagón en varios barrios de Valencia este miércoles. V. M.

Un apagón deja buena parte de La Roqueta y Arrancapins a oscuras

Los operarios de Iberdrola han reparado la avería en menos de una hora

R.V.

Valencia

Miércoles, 22 de octubre 2025, 22:28

Una avería ha dejado sin luz a más de 1.500 vecinos de los barrios de La Roqueta y Arrancapins de Valencia. Así lo ha confirmado Iberdrola, que asegura que nada más detectarse el problema, los operarios se han traladado hasta el lugar para solucionar el problema.

La incidencia se ha dado sobre las 21.45 horas de este miércoles por la noche por causas que se desconocen. La avería se ha dado en una línea que da servicio a unos 1.500 clientes, según fuentes de la compañía eléctrica. Los operarios ha resuelto la incidencia en menos de una hora. Los vecinos ha vuelto a recuperar el suministro a las 22.35 horas.

Es la segunda vez que se produce el apagón en una semana, según indican vecinos de la zona. El anterior corte del suministro se produjo el pasado viernes, 17 de octubre, sobre las doce de la noche, aunque el apagón duró menos tiempo, unos 15 minutos.

