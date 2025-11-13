El anuncio más dulce de la Navidad nace en Valencia La productora Pangur, candidata a dos premios Goya de animación y al Lola Gaos que se concede este viernes, produce de manera artesanal el spot de los nuevos bombones de una conocida marca de turrón

La Navidad más dulce y una productora audiovisual valenciana. Una mezcla con mucho encanto que ha sido posible con el trabajo de la firma Pangur, empresa que opta a dos premios Goya de animación y que ha creado el anuncio publicitario de los nuevos bombones de la marca Suchard. Este mismo viernes puede alzarse con el Premio Lola Gaos del Audiovisual valenciano con 'Carmela', el mismo cortometraje de animación que junto con 'Pietra' opta a los galardones del cine español. La producción valenciana avanza imparable y con muchas posibilidades de éxito.

El resultado del anuncio que han presentado este jueves, tras su lanzamiento en televisión el miércoles, no ha podido ser más dulce: escenas de las más diversas maneras de vivir la Navidad en una sociedad que ha cambiado mucho y por eso la fiesta ya no se vive como se vivía.

Una stop motion cuenta un relato que en realidad son muchos a la vez. Tantos que Pangur ha necesitado «39 personajes modulares para para crear la historia», tal como ha apuntado Leticia Montalvá, directora ejecutiva de la empresa.

La stop motion es el resultado de «un trabajo artesanal», como todo lo que hace el equipo valenciano. La animación stop motion es un proceso laborioso y minucioso que consiste en fotografiar y manipular físicamente los objetos en cada fotograma. Al reproducir la secuencia de imágenes, la técnica crea la ilusión de movimiento. Su secreto reside en la magia que sucede entre un fotograma y el siguiente, y se empleó hace décadas en títulos míticos. Para recuperar este minucioso arte, la marca apuesta por el talento local y por mantener viva la valía de lo artesanal, tal como han apuntado desde Suchard. Y los elegidos: el equipo valenciano.

De las manos de los expertos en la creación de Stop Movie han salido 15 muñecos que cobran vida en el spot. De la creatividad de Pangur han nacido protagonistas pertenecientes a distintas generaciones que dan cuerpo al anuncio.

Ampliar Detalle del anuncio artesanal de la productora. LP

Los diseñadores han dado vida a jóvenes, adultos y mayores. Incluso han recreado a los que están por llegar mostrando la ecografía de la pareja que espera un hijo, un miembro más para la familia.

El mensaje es claro: en el siglo XXI la pluralidad se ha apoderado también del cómo celebrar las fiestas navideñas. Y quién mejor que Pangur para convertir ese cambio en imagen. El belén, el árbol de Navidad y la corona de Adviento diseñados e incluidos en el guion sitúan al espectador.

Pero no sólo esos detalles sirven para contar. Los personajes aparecen en un clásico salón con chimenea y piano, y en otro espacio con fotografías familiares de diseño del siglo XXI. También una pareja que festeja los tradicionales días de diciembre en una cafetería, o la que se encuentra en la entrada de un aeropuerto tras el viaje al encuentro con los propios.También la pareja de dos mujeres que se encuentran bajo el reloj de la Puerta del Sol.

El guion encierra homenajes a distintos territorios de España que a través de pequeños detalles Pangur ha sabido poner ante el espectador con maestría. La imagen del alcalde de Vigo con el encendido de luces homenajea a Galicia, el 'caganer' hace lo propio con Cataluña, las zambombas de Jerez miran a Andalucía y Valencia queda retratada con los suelos hidráulicos tan propios de sus casas como pavimento del salón.

La recreación de los ambientes junto con un flash back que traslada al año 2000 para contar la historia ofrece un delicioso anuncio ejecutado por los mismos profesionales que con 'Carmela' y 'Pietra' se pueden convertir en ganadores de uno o dos premios Goya y situar al cortometraje de animación valenciano en la cúspide de su arte. El primero ya cuenta con unos cuantos avales: Mejor corto de animación internacional en el Festival Internacional de Cortos de la Cuenca del Salado; Mejor corto de animación — Certamen Nacional de Cortometrajes de Orcasitas y Premio Retina Miradas a mejor corto nacional — Festival Internacional de Cine de Ponferrada, entre otros reconocimientos.

De momento, un anuncio -el de los nuevos bombones de Suchard para abrir boca y mostrar su buen hacer al gran público. La campaña, como han destacado desde la marca, cuenta con la participación de Mafalda Cardenal, nueva estrella de la música, muy popular entre la Generación Z, que debuta por primera vez como actriz. «Su interpretación acerca gran carga emocional» y se ha rescatado el tema musical original de la marca.

