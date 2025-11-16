Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El nuevo comisario principal de la Policía Local de Valencia, Ángel Albendín, durante su entrevista con LAS PROVINCIAS. JESÚS SIGNES

Ángel Albendín: «El 'modelo de negocio' de la Policía no es detener al que ha robado, es que no se produzca el robo»

El nuevo jefe del cuerpo policial de Valencia aboga por reforzar el papel de los agentes de barrio y mantener el cerco sobre la pirotecnia ilegal en Fallas

Pablo Alcaraz

Pablo Alcaraz

Valencia

Domingo, 16 de noviembre 2025, 00:52

Comenta

- ¿Qué sintió al tomar el relevo de alguien que había estado tanto tiempo?

Lo que se siente sobre todo es responsabilidad. Es algo que, ... cuando te sientas en ese sillón, eres consciente de que tienes a tu cargo 1.700 personas, una ciudad como Valencia con una población de 800 y pico mil habitantes más la flotante.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un devastador incendio en un taller de motos de Alboraya provoca una nube de humo visible desde Valencia
  2. 2 La Generalitat lanza un bono térmico que dará 397&euro; de ayuda directa a miles de valencianos sin tener que pedirlo
  3. 3 El nuevo radar de Valencia que empezará a multar en unas semanas
  4. 4

    El Gobierno mete a miles de personas por el barranco del Poyo para llegar al Circuit de Cheste
  5. 5

    Los alquileres turísticos emigran a media hora al sur de Valencia
  6. 6

    Un asesor de Pradas desvela a la jueza que la consellera se fue a su casa la noche de la dana
  7. 7 Prisión para el joven que dejó en coma a un policía en Vinalesa
  8. 8 Muere un parapentista de Valencia tras caer por la ladera de una montaña
  9. 9 Un devastador incendio en un taller de motos de Alboraya provoca una nube de humo visible desde Valencia
  10. 10 Aemet confirma el regreso de las lluvias a la Comunitat Valenciana: cuándo y dónde caerán

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Ángel Albendín: «El 'modelo de negocio' de la Policía no es detener al que ha robado, es que no se produzca el robo»

Ángel Albendín: «El &#039;modelo de negocio&#039; de la Policía no es detener al que ha robado, es que no se produzca el robo»