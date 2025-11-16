Ángel Albendín: «El 'modelo de negocio' de la Policía no es detener al que ha robado, es que no se produzca el robo»

- ¿Qué sintió al tomar el relevo de alguien que había estado tanto tiempo?

Lo que se siente sobre todo es responsabilidad. Es algo que, ... cuando te sientas en ese sillón, eres consciente de que tienes a tu cargo 1.700 personas, una ciudad como Valencia con una población de 800 y pico mil habitantes más la flotante.

- Su primer servicio como comisario principal fue el gran apagón. ¿Cómo lo afrontó?

Las emergencias son difíciles de gestionar porque son situaciones con una gran saturación de información, con un escenario muy cambiante. Lo puedes gestionar porque tienes experiencia ya en emergencias. Entonces, al final te salen las decisiones que obviamente tienes que ir dando para dar cobertura a esa emergencia. Obviamente fue una prueba de fuego, porque fue la primera experiencia que tuve, además con la alcaldesa mano a mano. Pero, dentro de lo que cabe, el cuerpo se comportó muy bien, las decisiones fueron muy ajustadas, la sala y todos los sistemas que tenemos respondieron y afortunadamente pudimos dar servicio cuando otras instituciones no pudieron.

- Otra de sus primeras misiones fue el desalojo de un centenar de tiendas de campaña acampadas en el río. ¿Se ha reforzado la vigilancia en los jardines para que no vuelva a suceder?

Sí. Se reforzó el servicio y se mantuvo. El jardín del Turia es un sitio privilegiado, de uso y disfrute de los valencianos, y debe tener las coberturas oportunas de policías para dar seguridad y que la gente vaya a disfrutar a un sitio tan privilegiado como tenemos en Valencia y lo haga con total plenitud, que no se sienta insegura o incómoda por una serie de circunstancias o personas que, en algunos casos, tienen conductas que no son ni lo más saludables ni lo más cívicas.

- En sus primeras intervenciones públicas dijo que quería una Policía mucho más moderna y orientada a la prevención. ¿Qué retos tiene el cuerpo a futuro?

El reto es la ciudad de Valencia: adaptarse a las demandas del día a día de la ciudad y cómo evoluciona. En el mundo actual, todo va muy deprisa y es muy cambiante; y en las ciudades, más. Uno de los objetivos que me planteo es ser una Policía más eficiente, que no eficaz. Los ciudadanos se quejan mucho de que tienen muchos impuestos y todo cuesta mucho. Lo que tenemos que entender los responsables o los gestores públicos es intentar sacar el máximo resultado a los recursos que tenemos tanto humanos como materiales. Creo que una de las estrategias es ser mucho más eficaz y más eficiente mediante tecnologías y cambios de procedimientos. Yo pongo ejemplo de Amazon. Su éxito es que ha sido muy eficaz, muy eficiente en la logística. Todo el mundo está contento. La respuesta policial debe ser lo mismo: tenemos que intentar ser lo más eficientes, mejores tiempos de respuesta, cubrir todos los servicios y demandas que tengamos. Eso es lo que tenemos que trabajar para ser más eficientes. Otro de los objetivos es ser más próximos, es decir, vamos a potenciar la policía barrio. Es un elemento esencial, es una forma de trabajo policial que todos los ciudadanos quieren, esa cercanía. Al final, el policía de barrio se convierte en un sensor social de su barrio, es capaz de detectar ciertas cosas y ayuda mucho a la parte preventiva. Al estar tan cerca ve o puede ver las situaciones incipientes que pues se pueden convertir en conflictos, porque al final la Policía lo que trabaja es en los conflictos y evita que haya un conflicto. El conflicto puede ser desde una discusión vecinal a un asesinato, lo que cambia es el grado de gravedad. Entonces, tener desplegados los policías del barrio haciendo una buena gestión y una buena cercanía con los ciudadanos creo que es un es un objetivo muy importante. También considero que tenemos que eliminar burocracia, eliminar papel, conseguir que el tiempo que esté trabajando el policía no se vea gastándolo en temas burocráticos, eso creo que es un tema importante para ir en ese plano de la eficiencia. Y, sobre todo, el objetivo también es dar una cobertura a la ciudad en tres niveles: el policía de barrio, para esa policía cercana y que está monitorizando y viendo cómo está el barrio; las patrullas, para esa respuesta más rápida y directa en situaciones que ya no son no son de calidad de vida, sino administrativas, que ya van en un plan un poco más de conflicto más graves; y luego la parte de la USAP para mí ya es zona donde tenemos unos conflictos de mayor intensidad. La idea es que con esa cobertura poder bascular e ir modulando para que, dependiendo cómo se comporte la demanda ciudadana, podamos dar una respuesta en diferentes niveles.

- ¿Cuál ha sido el problema con el que se ha encontrado la policía de barrio estos años?

Se apostó durante estos últimos años por un sistema híbrido en el que los patrullas fueran al mismo tiempo policías de barrio y patrulleros. Entonces había una combinación en la que el servicio lo ejecutaban un tiempo andando y otro en patrulla. No se abandonó totalmente la figura del policía barrio, pero hubo coberturas que se hacían así. Yo apuesto, y en esto coincide la alcaldesa y la parte política, en el policía de barrio de toda la vida, el que tiene su demarcación, que se la conoce y va todo el tiempo a pie. Ir a pie supone ver la ciudad de forma muy diferente a ir en coche patrulla. Es diferente para el policía y diferente para el ciudadano. En 2007 se hizo un estudio de la percepción del policía de barrio y había una clara correlación entre que existiera un policía de barrio y la sensación de seguridad en el barrio y de buena imagen de la policía. Ese estudio justifica claramente que hay que apostar por este tipo de policía de barrio.

- ¿Sentir la proximidad del policía hace que la gente se sienta más segura?

Claro. La seguridad es algo subjetivo en muchos casos. Lo que para mí es inseguro para usted es seguro y al revés. Y además tiene que ver mucho con la cercanía del conflicto. No es lo mismo que yo tenga una jeringuilla de un toxicómano en mi portal a que me la encuentre por la calle paseando, pero que no está en mi barrio. El que tú tengas un policía de barrio cercano, que lo puedes ver, que yo creo que genera, aparte de la percepción de seguridad, un sensor que es capaz de ir recogiendo información de lo que están demandando los ciudadanos. Es importante como un primer escalón. Al final la Policía Local es la cara de la Administración. Cuando salgo por la calle voy de uniforme y es raro que no me paren en 200 metros uno o dos ciudadanos. Estás continuamente recibiendo información de los ciudadanos, te están diciendo lo que sienten, qué perciben y cuál es su situación.

- En los datos del Ministerio del Interior se ha incrementado la cibercriminalidad en Valencia en todas sus modalidades. ¿Cómo lo van a combatir?

Nosotros no podemos investigar ni actuar en ese tema de acuerdo con la Ley Orgánica. La cibercriminalidad es la nueva realidad, es decir, los delitos que antes se hacían en físico, ahora se hacen en virtual y el volumen es altísimo. De hecho, hay mucha gente que ni siquiera denuncia, pero los datos que se tienen de diferentes consultoras son muy elevados. ¿Cómo podemos incidir nosotros en la cibercriminalidad? Lo que sí que estamos haciendo, que también es una un eje estratégico nuestro, es la formación de la ciudadanía. Estamos trabajando mucho con colegios, vamos a todos, con un programa que tenemos que es 'Ayudar a prevenir'. Ahí tenemos articulados temas de ciberbullying, todo lo que tiene que ver con los riesgos de usar internet… Estamos más en la parte preventiva porque por nuestras competencias no podemos estar en la parte de investigación. Pero esa parte es muy importante porque el formar a los chavales en esas edades igual evita que se produzcan ese tipo de problemas o por lo menos que lo reduzcan, que es lo importante. El modelo de negocio de la Policía no es detener al que ha robado, es que no se produzca el robo. Ese es nuestro verdadero éxito: cuando tú ya le detienes parece un éxito; pero no, tú has paliado algo, pero el hecho ya se ha cometido. Por eso entendemos que la formación es muy importante, porque es uno de los aspectos que puede ayudar a que ciertos delitos o situaciones no se produzcan. Entonces, un eje estratégico importante a desarrollar por la Policía.

- También han subido los delitos contra la libertad sexual, especialmente las violaciones.

Vuelvo a repetir que no tenemos capacidad de investigación ni somos los competentes de ese tipo de materia. Lo que sí hacemos, porque obviamente estamos en el terreno y la realidad, es que establecemos servicios preventivos. Ese es el aspecto en el que podemos trabajar, ya que cuando se produce es la Policía Nacional la que investiga. Pero intentamos diseñar servicios que de alguna forma la presencia policial prevenga ese tipo de situaciones, que, en muchos casos, se producen en zonas de ocio por lo que lleva la propia dinámica.

- ¿Prevén también algún tipo de actuación en la unidad Gamma, por ejemplo, a la hora de que haya un repunte de la violencia contra las mujeres?

Se abrió hace poco el centro integral de violencia de género. Hasta ahora nosotros estábamos llevando las sentencias, el seguimiento de las mujeres maltratadas, pero la idea ahora es ir un poco más allá. Intentar por una parte ser más proactivos en el que mujeres que nos enteramos que son víctimas cuando ya han denunciado a intentar incentivar que aquellas que se vean en posibles escenarios que puedan venir en una fase más temprana de sus relaciones. Cuando tengamos más datos, inclusive llegar a detectar ciertos patrones que nos puedan ayudar a tomar acciones o estrategias mucho más preventivas de las que se están haciendo ahora. Ahí hay todo el mundo por desarrollar y en eso vamos a estar. Volviendo a la filosofía que digo yo de nuestro modo de negocio, 'el éxito está en que no se produzca', pues lo que vamos a intentar es trabajar en la parte en la que evitemos que se produzcan ese tipo de cosas. Tiene la parte la paradoja de que cuando las cosas no se producen no es un éxito porque nadie lo ve, pero eso da igual. Nosotros nos quedamos con el sentido del deber cumplido si de alguna forma hemos bajado la probabilidad de que algo se produzca.

- ¿Tiene algún plan de choque para barrios conflictivos especialmente como pueden ser Velluters, Orriols, la Malvarrosa…?

Velluters como tal, nuestros datos no nos lo dan como un barrio conflictivo. Orriols tiene unos puntos en los que estamos haciendo unos seguimientos y las Casitas Rosa también. Esos esos puntos, sí. La idea es obviamente junto con Policía Nacional hacer actuaciones conjuntas y estrategias para conseguir reducir el nivel de inseguridad conflicto que tienen los ciudadanos con esas zonas. Estamos trabajando en ello, lo que pasa es que no son soluciones fáciles, pero por lo menos intentar mitigar la posible sensación de inseguridad que dan ese tipo de conductas y robos.

- Según los datos que manejan internamente, ¿qué tipo de delitos son los que ahora mismo están al alza ?

Es que delitos de nuestra competencia no hay ninguno. La investigación de delitos y la recepción de las denuncias de delitos las hace la Policía Nacional. Nosotros actuamos en los delitos que nos encontramos en la calle.

- Entonces pueden intuir por dónde van los tiros.

No puedo hacer esa inferencia porque no lo sé, no tengo el volumen para decir claramente. Policía Nacional sí puede dar los datos.

- ¿Cómo valora la ampliación de 207 agentes en plantilla? ¿Cree que es suficiente o le gustaría que hubiesen más efectivos?

La valoro muy positivamente porque nos pone más gente en la calle y eso redunda en el ciudadano. Estamos en la fase de jubilaciones del babyboom. Yo soy del babyboom. Ya llevamos varios años con la jubilación del babyboom, no solo en la Policía Local de Valencia, en todas las administraciones y en todas las empresas. La gente que nació entre el 60 y el 75 es la que se está jubilando ahora. Eran familias con muchos hijos y era un volumen muy alto de población. Todo eso se ha concentrado en unos años. Hay un plan para que toda la gente que se va jubilando se vaya reponiendo y que la Policía Local siga manteniendo su capacidad operativa con la plantilla que toca. Van a subir 200, seguramente van entrar otros 50 ahora. La idea es sacar para el año que viene más vacantes y la idea o mi planteamiento con el Ayuntamiento es que todos estos años saquemos plazas para poder de alguna forma compensar y mantener la plantilla correspondiente a esta ciudad.

- ¿Cree que se conseguirá? ¿La gente quiere seguir siendo policía?

Sí, creo que hay mucha gente que tiene ese sentido del servicio y le gusta la función policial. Puede haber gente mucho más vocacional y gente que lo ve como una forma de solución de vida. El servicio policial y el trabajo de policía, como conlleva una serie de sacrificios, yo creo que hay un componente bastante vocacional.

- ¿Se nace o se hace?

Creo que se producen dos cosas. Hay gente que desde pequeño sabe que quiere ser policía. Hay gente que yo he conocido que ha entrado con un planteamiento de trabajo y luego se han hecho unos enamorados de la Policía porque tiene momentos duros, pero tiene momentos muy gratificantes. Entonces, yo creo que esos momentos gratificantes enganchan.

- Las oposiciones de mandos llevan más de un año paralizadas y el tiempo que marca la ley para las comisiones de servicio ha finalizado y justo ha venido la incorporación de estos 207 agentes. ¿Cómo va a solucionar esa falta de inspectores y oficiales?

Bueno, es que yo aquí me he encontrado una situación sobrevenida de la estructura de mandos de la plantilla. Con respecto a las oposiciones que están publicadas, ahora lo que ha surgido es que hay una sentencia en la que hay una serie de artículos del decreto que regula esas oposiciones que están nulos y entonces las oposiciones como tal hay que dar una solución administrativa. Posiblemente será volverlas a publicar y anular estas porque afectan directamente a la redacción de lo que es la convocatoria. Eso hace que igual el tema se retrase un poco. Pero obviamente tal como están redactadas ahora no se puede sacar, porque hay un artículo que tiene que ver con los méritos que ya es nulo y no se puede aplicar. Es una situación sobrevenida y tenemos que manejarla. Yo soy el primer interesado en tener estructura de mando, porque para poder dirigir necesito estructura de mando. Pero esto no tiene nada que ver con los 200, que son policías, y los mandos es otra cosa. No hay nadie en comisión de servicio de mandos ahora mismo que tengamos nosotros.

FALLAS «Los turistas no pueden venir aquí a hacer uso de petardos que están prohibidos»

- ¿Con la incorporación de estos agentes había el 'temor' de que hubiera mucha tropa y poco mando y que eso afectara a los servicios?

Está claro que no está toda la estructura que tiene que haber, pero no hace que sea inviable el trabajo de la Policía, ni mucho menos. Lo que pasa es que a lo mejor hay mandos que tienen que asumir más gente debajo suya, pero al final el tema sale. ¿Podía salir más organizado, mejor y tal, a lo mejor con más mandos? Pero al final es un tema que afecta de una forma no esencial para lo que es el trabajo de la Policía. Yo tengo ahora menos mandos, pero las cosas se hacen. Al final supone un poco de más sobresfuerzo por parte de uno, pero va a salir. Entiendo que en breve, cuando ya se saquen las nuevas convocatorias, empezaremos a proveer de mandos a la Policía.

- ¿Cuándo se estima que estén esas convocatorias?

Primero hay que darle solución a esto que estamos hablando, aunque las que están publicadas están afectadas por una nulidad de un artículo del decreto de acceso. Y, una vez eso se solucione, habrá que tomar ya las medidas para moverlo otra vez.

- Entonces no hay plazo.

Es que el plazo no depende de mí.

- Depende de la concejalía, ¿no?

Claro, entra también la concejalía de Personal y se tiene que tratar esto porque se produjo a mediados de verano y hay que darle la solución.

- ¿Cuándo van a estar operativas las cámaras en las patrullas?

Estamos trabajando en ello. Me gustaría que los primeros que la usaran fueran los policías de barrio. Es algo que ya está muy extendido en muchos sitios, se están llevando para cuando se lleva la pistola taser en todos los cuerpos. Hay países como como Estados Unidos o Inglaterra que lo tienen ya de dotación. Creo que es positivo por dos razones, una porque siempre puede puedes monitorizar el escenario donde está el policía y le puede generar seguridad. Y dos, porque le genera garantía al ciudadano porque se ve perfectamente que está haciendo el policía. Creo que es positivo para ambas partes. Es un medio que es interesante implantar.

- ¿Podría ser a principios del año que viene?

Mi idea es verlo si puede ser el año que viene y en esa línea estamos. Tiene que haber el presupuesto, las condiciones, hay que contratar, hay muchas cosas, hay mucha burocracia antes de que las podamos poner.

- Hay algún vecino que ha advertido un descenso del número de agentes que patrullan en moto.

Los que patrullan en moto son la unidad de Tráfico y, ahora mismo, con la reorganización que he hecho van a ir aproximadamente unos 48. Gran parte de ellos en moto. En todo caso, vamos a aumentar el tema de las motos. Tampoco sé si se está refiriendo porque en su demarcación había un policía iba en moto y ahora no va… La observación es un poco ambigua como para poder responderla.

- ¿Se volverá a repetir el operativo especial en Fallas contra la pirotecnia ilegal?

Sí, seguramente. Tenemos que reunirnos con Policía Nacional porque fue un operativo que se hizo conjuntamente, pero la idea es repetirlo porque posiblemente se repetirán este tipo de turistas que vienen con la intención de hacer uso de pirotecnia.

- Fue hace dos años cuando se dispararon petardos potentes en el río. El año pasado se cerró para la Nit del Foc. ¿Se va a volver a hacer?

Es un tema que tenemos que hablar con la Policía Nacional, pero se van a montar dispositivos para evitar ese tipo de conductas, porque son muy peligrosas. Además tenemos que cortar ese tipo de… Que no piensen que pueden venir aquí turistas a hacer ese uso de la pirotecnia y de ese tipo de petardos, que están prohibidos.

- Entiendo que también seguirán las patrullas de control de pirotecnia.

Sí.

- El año pasado hubo mucho colapso a la salida de una mascletà en el que no podían llegar ni los servicios de emergencias.

Es un tema que se analizó y que estamos estudiando. Lo veremos también con Policía Nacional porque ahí entra el dispositivo de Policía Nacional y nosotros en ese tema de la mascletà. Pero de hecho sí que es un tema que tenemos previsto para ver cómo lo podemos gestionar mejor. La verdad es que ese año se dio la confluencia de los toros, la Estación del Norte… Tenemos que ver soluciones como que los toros no coincidan con el horario de la mascletà, pero estamos en ello.

- ¿Pero todavía no se sabe nada?

Sí, ahora seguramente a principios de año nos reuniremos y empezaremos a establecer las medidas oportunas, teniendo en cuenta lo que pasó el año pasado. Pero todavía no hemos concretado todas las medidas.

- ¿Habrá más control sobre las verbenas de las comisiones falleras?

Sí, ya hemos tenido unas reuniones con Ferias y Fiestas con el tema de las verbenas. Vamos a tener control porque hay quejas y tenemos que intentar equilibrar la convivencia del vecindario con la fiesta. Es un tema que se va a hablar con las comisiones y también con las verbenas y vamos a estar pendientes de esa situación porque genera muchas molestias.

- ¿Sobre algún punto en concreto? En el tardeo de la plaza de Brujas en el Mercado Central se aglutina mucha gente, mucho botellón…

¿Pero respecto a botellón o a verbenas?

- Primero verbenas.

Estamos hablando con Ferias y Fiestas, hablaremos con las comisiones y luego realizaremos las acciones de inspección y ver aquellas que o no están cumpliendo o están generando más molestias de las que tocan. Vamos a estar implicados en que se reduzca esa problemática. El botellón es una realidad cambiante, hay puntos que son más menos estables y otros que van fluctuando. Nosotros, en la medida en que detectamos nuevos puntos, vamos actuando sobre ellos.

- ¿El botellón es un problema sin solución? Ha llegado al centro de Valencia ¿Van a tomar alguna medida concreta contra este fenómeno?

La medida concreta que tomamos es actuar cuando detectamos un botellón. Esta es una conducta muy extendida entre los jóvenes por diferentes factores. Nosotros actuamos en una zona y al final esos jóvenes se van a otra. En el momento que vemos que se produce una situación que es estable, actuamos para eliminar el alcohol, pero está claro que cuando presionamos ahí buscan otro sitio. Aparte de la actuación policial aquí hay una parte también de prevención, formación y concienciación a los chavales. De hecho, nosotros tenemos en nuestro programa 'Ayudar y proteger' damos charlas a los chavales susceptibles de entrar ya en el mundo del consumo de alcohol, previniendo lo que se supone: no solamente las molestias ciudadanas, sino también es un tema de salud pública de la gente joven. No actuamos solamente desde un plano más policial, sino también en un plano más preventivo y de formación.

- ¿Van a hacer alguna actuación especial en la Plaza Honduras o la del Cedro en materia de inspección y control de ruido de los locales?

Tenemos equipos de inspección de locales que están actuando continuamente allí. Son zonas en las que se concentra mucha gente universitaria y tienen su problemática para los vecinos, pero estamos ahí habitualmente. Ahora hemos reforzado la USAP, reforzamos la noche, y veremos también qué acciones complementarias hacemos en esa zona para intentar mejorar las situaciones que se viven en esos barrios.

- ¿Pero sería reforzar inspecciones?

Reforzar inspecciones o reforzar presencia o serán las dos cosas.

- ¿Cómo valora el funcionamiento de la oficina antiokupas? ¿Cuántos casos atiende actualmente?

Ahora mismo no me acuerdo de los datos exactos. Está funcionando bien. No estamos teniendo muchas demandas ciudadanas sobre el tema de ocupaciones. Lo último que estuve viendo con el responsable dijo que estaba funcionando bien y que estaba dando la información y ayudando a los vecinos que tenían sus casas ocupadas en cuanto a los trámites y lo que tenían que hacer, que es un poco la función que hace la oficina antiokupa. Otra cosa es cuando nos lo dicen ya en una situación flagrante, que entonces ya va la patrulla. Estos son casos que ya se han consolidado. Hasta ahora, los datos que tengo son en cuanto al servicio y la valoración de la gente es buena. No tenemos muchas llamadas.

- Desde el punto de vista policial, ¿cómo actúan ante la eclosión masiva de pisos turísticos y su convivencia con los vecinos?

Nos dedicamos a mantener el equilibrio social, a evitar el conflicto. Por un lado tenemos un plan de inspección de pisos turísticos y hemos inspeccionado muchísimos en estos últimos años. Y obviamente a los que hemos tenido que denunciar los hemos denunciado. ¿Cuál es la realidad? Se considera piso turístico cuando la estancia es menor a 11 días. Mucha gente se queja, vamos allí y el contrato que tiene es de más de 11 días, entonces no puedes hacer nada porque no se considera turístico. Es complicado. Entiendo la queja del ciudadano, pero al final nosotros estamos marcados por lo que nos dice el marco legislativo. Es una realidad complicada, pero estamos actuando en ello. Todas las comisarías realizan periódicamente actuaciones sobre los pisos turísticos, los tenemos bastante controlados.

- ¿La Policía Local de Valencia está mejor preparada para afrontar una nueva dana?

Sí, yo creo que la Policía está preparada para afrontar una nueva dana por una razón básica, porque ya nos hemos enfrentado a una y de eso se aprende. Y dos, porque estamos trabajando en una serie de dotaciones materiales y protocolos para responder de forma más eficaz y más eficiente. En la dana nuestro sistema funcionó bien, nuestra sala operativa funcionó bien, los recursos funcionaron bien. Pero no cabe duda de que cuando te enfrentas a algo que no se ha producido como el apagón no puedes valorar porque no tienes para comparar con el mismo evento. Espero que no tengamos que comparar porque se produzca otra, pero lo que sí que está claro y ya fue un planteamiento por parte de la alcaldesa, y algo que yo también tengo clarísimo es que nosotros tenemos que aún mejorar todo lo que haga falta para dar una respuesta aún más eficiente y que, si hay una dana, pueda ayudar a que haya menos menos daños y menos perjuicios de víctimas y que al final la Policía tenga una capacidad operativa muy buena a la hora de actuar. Hemos mejorado, pero vamos a mejorar más. Vamos a tomar una serie de medidas para que la respuesta sea aún más eficaz. De hecho, se han puesto cámaras de prevención, vamos a dotar de sistemas autónomos para que todos los sistemas nuestros estén operativos en caso de que haya una dana, vamos actualizar protocolos operativos de movilización y gestión de los recursos, pero con la idea de que cuando se produzca, no la dana con estos daños, sino el escenario, nosotros actuemos más rápidos y de una forma mucho más efectiva.

- ¿Participarán en el simulacro de La Torre?

Sí

- Ha habido debate con las cifras de asistencia a las manifestaciones de la dana entre la Delegación del Gobierno y la Policía Local. ¿Cómo calculan ustedes la afluencia a estas protestas?

Son estimaciones. No es un vigilante con un contador en mano. Se hace un análisis de ocupación de espacio y de densidad. A partir de ahí, con un algoritmo te sale una cifra que es una estimación. Hay unos cálculos espaciales y unas estimaciones de densidad y se hace una forma rigurosa. Al final te da un dato que es estimativo. Se coge, se analiza por cámara, se ven los espacios de ocupación, se estima la densidad y a partir de ahí se estima la cifra.