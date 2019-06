Cs amenaza con denunciar en el Síndic la paralización

Los problemas que está teniendo la oposición para trabajar con normalidad en el arranque de este mandato podrían acabar en el Síndic de Greuges. Así lo anunció ayer el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento, Fernando Giner, al no poder acceder desde el pasado día 15 a la revisión de expedientes o carecer de firma electrónica para poder, entre otras cosas, enviar notas interiores a la alcaldías sobre asuntos de gestión.

«Si Ribó no habilita hoy mismo las firmas de los concejales», señaló Giner, acudirían al Síndic de Greuges. Este acceso, a tenor de lo dicho por el edil, no se produjo. «Mientras Compromís y el PSPV negocian su pacto infame y siguen la 'Comedia del Rialto', la actividad de las diferentes delegaciones municipales está paralizada», aseguró, al tiempo que consideró «tedioso e injusto para los ciudadanos llevar semanas escuchando cómo Ribó y Gómez se pelean por un sillón. Aún no les hemos oído ni una sola palabra sobre lo que piensan hacer en Valencia», denunció, para reclamar de nuevo que «se habilite de manera urgente las firmas de los concejales».