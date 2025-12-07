Batucadas, megáfonos y animadores: el ambiente festivo del Maratón impregna las calles de Valencia

Diez personas vestidas con la misma camiseta roja se mueven al ritmo del director. Cada una de ellas, con su instrumento de percusión colgado al ... cuello, golpea alternativamente las baquetas sobre el parche del tambor hasta crear un sonido rítmico y festivo. Cada cierto tiempo, la melodía varía, aunque el estilo es el mismo. Y así, durante horas y horas. Se trata de una de las decenas de batucadas repartidas por Valencia capital que este domingo han salido a la calle para animar y alentar a los 36.000 corredores de la Maratón de Valencia. Un ruido de fondo que atraviesa la ciudad de cabo a rabo en uno de los días grandes del 'cap i casal', el de su prueba deportiva estrella. Y es que el ambiente festivo de la carrera impregna cada rincón de la capital del Túria.

Los coches han cedido su espacio a los corredores y a los animadores. La calle vuelve a ser del peatón, aunque solo sea por unas horas. Una situación que no solo aprovechan los amantes del deporte, sino también aquellos que han decidido acercarse al centro de la ciudad para disfrutar de un aperitivo con amigos o familiares o para darse una vuelta por las tiendas e ir adelantando los regalos navideños.

El cielo acompaña. Tal y como ocurrió este sábado, las temperaturas máximas de 24 grados de este domingo, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), han sido el ingrediente final para que el puente de diciembre haya dejado el 'cap i casal' a rebosar. Desde el paseo marítimo hasta las calles del centro, pasando por el jardín del río Túria. Y es que el fin de semana largo, con el lunes como día extra de festivo, se avecinaba de locura, tal y como auguró la alcaldesa del 'cap i casal', María José Catalá, que lo tildó de «exigente».

La vorágine de personas que este sábado por la tarde se agolpó en el corazón de la ciudad aparecía más disgregada esta mañana. El recorrido de la Maratón, que apenas se deja un barrio sin atravesar, así lo favorecía. Pero no todo ha sido correr y animar; también las terrazas se han beneficiado del día soleado y han cautivado a los visitantes.

Mientras la pareja avanza kilómetros por la zona de la playa o se aleja hacia la avenida Tres Creus, muchos han aprovechado para degustar un 'esmorzar' o para refrescar sus gargantas. Y es que, como viene siendo habitual en los últimos años, el recorrido del Maratón no pasa por el centro hasta los últimos kilómetros. En el 39, por la calle Xàtiva; en el 40, por calle Colón y Porta de la Mar; en el 41, por Jacinto Benavente.

La otra cara de la moneda: afecciones al tráfico

La otra cara de la moneda de este día en el que el peatón se impone al coche son las afecciones al tráfico. A lo largo de la mañana, y hasta las 16:00 horas, buena parte de las calles y avenidas del 'cap i casal' permanecen cortadas. En la avenida Aragón, por ejemplo, se estima que los corredores pasarán desde las 9:00 horas hasta las 11:40 horas. En el centro, en cambio, se podrán ver corredores hasta pasadas las 14:30 horas.

Así, aquellos que han tenido que hacer algún recado inaplazable o acudir a su puesto de trabajo han tenido que hacer virguerías para esquivar las vallas amarillas y grises esparcidas por toda la ciudad.

Una vez terminada la Maratón, la avenida Aragón seguirá palpitando. A las 16:15, las inmediaciones de Mestalla se llenarán de aficionados dispuestos a apoyar a su equipo. El Valencia se enfrenta al Sevilla, en un domingo donde el deporte –y las batucadas– reinan en el 'cap i casal'.