Varios corredores de la Maratón de Valencia a dos kilómetros de llegar a la meta. Pau Alemany.

Batucadas, megáfonos y animadores: el ambiente festivo del Maratón impregna las calles de Valencia

Miles de personas aprovechan el día soleado para alentar a los corredores, tomarse un aperitivo o pasear de tienda en tienda en busca de regalos

Pau Alemany

Pau Alemany

Valencia

Domingo, 7 de diciembre 2025, 12:02

Diez personas vestidas con la misma camiseta roja se mueven al ritmo del director. Cada una de ellas, con su instrumento de percusión colgado al ... cuello, golpea alternativamente las baquetas sobre el parche del tambor hasta crear un sonido rítmico y festivo. Cada cierto tiempo, la melodía varía, aunque el estilo es el mismo. Y así, durante horas y horas. Se trata de una de las decenas de batucadas repartidas por Valencia capital que este domingo han salido a la calle para animar y alentar a los 36.000 corredores de la Maratón de Valencia. Un ruido de fondo que atraviesa la ciudad de cabo a rabo en uno de los días grandes del 'cap i casal', el de su prueba deportiva estrella. Y es que el ambiente festivo de la carrera impregna cada rincón de la capital del Túria.

