El alcalde pide disculpas por «la falta de previsión» de transporte en La Marina Ribó se compromete a planificar mejor el servicio de la EMT y los actos para que no acaben al mismo tiempo Martes, 17 julio 2018

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, admitió ayer la «falta de previsión» del Ayuntamiento de Valencia a la hora de programar el transporte público que sería necesario para trasladar a las 70.000 personas que acudieron a la Marina el pasado sábado por la noche, fecha en la que coincidió un concierto del cantante Luis Miguel, el piromusical de Ricardo Caballer -incluido en la Feria de Julio- y la actuación de un famoso disjockey en un local de la playa.

El alcalde dijo de forma sincera que pedía disculpas. «Lo siento, yo tengo que decir con claridad que tengo que pedir excusas por los retrasos, puesto que es una cosa que no es agradable para ningún ciudadano, para ningún valenciano, pero a veces estas cosas pasan».

Estas declaraciones se producen después de las críticas de la Federación de Vecinos de Valencia, colectivo que tachó de «desastroso» y un «auténtico fiasco» el dispositivo de transporte público de la EMT, metro, tranvía y taxi planteado para el sábado por la noche y también de la petición de responsabilidades de la concejal de Ciudadanos, María Dolores Jiménez.

Según Ribó, hubo «una falta de previsión. Ha habido una serie de actos a la vez de una manera que no nos hemos dado cuenta de que iban a terminar a la vez». De hecho, explicó que en principio no estaba previsto que la conclusión de los actos se produjera en el mismo tiempo.

El alcalde se comprometió ayer a, en primer lugar, «planificar mejor el transporte, en concreto el servicio de la EMT que es la parte que corresponde al Ayuntamiento».

A la pregunta de si ha hablado con el concejal de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi, para que tome nota de los problemas generados, Ribó puntualizó que «es que son muchas cosas, no es sólo Grezzi, por otro lado, está el metro y el taxi porque no falló un servicio sino todos. Y estaba previsto que los actos acabaran de forma escalonada y que no se produjera una punta de gente para desplazarse en el mismo momento».