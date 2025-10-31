La alcaldesa de Valencia supervisa en la Hispanic Society de Nueva York la obras de Sorolla que vendrán a la ciudad

Otro escalón para alcanzar la cima, para llegar a disfrutar de un museo de Sorolla en el centro de Valencia en el segundo semestre de ... 2026. La alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, ha visitado este viernes la Hispanic Society Museum and Library en Nueva York. La han recibido el director de la Hispanic, Guillaume Kientz, y Blanca Pons-Sorolla, bisnieta del pintor y principal experta en su vida y obra. Durante el recorrido, la alcaldesa ha conocido de primera mano las piezas que próximamente viajarán a Valencia para ser exhibidas en el nuevo museo dedicado a la Colección Sorolla de la Hispanic Society, en el Palacio de Comunicaciones.

Ya se trabaja en el inventario de las piezas de Sorolla. Lo está realizando la Secretaria Autonómica de Cultura, Pilar Tébar, quien ha participado en la visita junto al concejal de Cultura, José Luis Moreno, y la responsable municipal de Turismo, Paula Llobet.

En el transcurso de la visita, Catalá ha destacado la importancia del proyecto porque supone «saldar una deuda con nuestro artista más internacional y va a transformar la oferta cultural de la ciudad». Ha hecho hincapié en que la presencia de estas obras en la capital del Turia fortalecerá el vínculo con el panorama artístico internacional. Es la esencia del proyecto, pues el viaje que emprenderán los lienzos no hace más que revitalizar la alianza que ya en su día establecieron Sorolla y Archer M. Huntington, fundador de la Hispanic Society of America. Valencia será la primera sede internacional de la Hispanic Society, la primera sede europea de la casa norteamericana.

María José Catalá ha avanzado que el Ayuntamiento prestará para exposiciones temporales los lienzos del maestro de la luz que atesora en su colección. Son siete, entre los que destacan 'Mi familia' (1901) y 'Mi jardín' (1917). La decisión llega para contribuir al proyecto de la Hispanic con la Generalitat Valenciana, de la mano de Blanca Pons Sorolla, que ha subrayado que para la familia del pintor es «superemocionante, es una gran ilusión que Sorolla pueda volver a su casa. Es una oportunidad increíble para todos: para Sorolla, para Valencia y para España«.

El proyecto, que dará espacio también a otras exposiciones, así como a un museo multisensorial sobre la fiesta de las Fallas, no deja de dar pasos adelante. A principios de octubre la Generalitat sacó a concurso el primer contrato por importe algo inferior a los dos millones de euros: redacción del proyecto y la dirección de la obra. Días antes se había hecho público el convenio entre el Gobierno valenciano y la entidad de Nueva York.

Se sabe que el antiguo edificio de Correos, ahora Palacio de Comunicaciones, se convertirá en un museo de tres pisos, además de la planta baja que quedará en parte reservada a accesos. Cerca de 9.500 metros cuadrados se destinarán a la pintura del más grande de los creadores valencianos. La ejecución apunta una inversión de algo más de 17,3 millones de euros.

Se conoce el coste, pero también se han ofrecido estimaciones del impacto económico que puede generar para la ciudad. El Consistorio apunta que puede generar un impacto anual de veinte millones de euros y 200.000 visitantes. Son valores que han llevado a Catalá a hablar de «proyecto de ciudad», incluso «de país» en el marco de «dotar a Valencia de identidad, para que los grandes valencianos tengan un lugar en su casa«. También se trabaja para la creación del espai Manolo Valdés en las naves de Ribes.