Un momento de la visita parasupervisar las obras. LP

La alcaldesa de Valencia supervisa en la Hispanic Society de Nueva York la obras de Sorolla que vendrán a la ciudad

María José Catalá visita las pinturas acompañada de Blanca Pons Sorolla y avanza que el Ayuntamiento prestará para exposiciones temporales las piezas que posee del maestro de la luz I La colección municipal atesora siete lienzos del universal valenciano entre los que destacan 'Mi familia' y 'Mi jardín' I El proyecto para el Palacio de Comunicaciones se espera para dentro de un año

Laura Garcés

Laura Garcés

Valencia

Viernes, 31 de octubre 2025, 17:47

Otro escalón para alcanzar la cima, para llegar a disfrutar de un museo de Sorolla en el centro de Valencia en el segundo semestre de ... 2026. La alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, ha visitado este viernes la Hispanic Society Museum and Library en Nueva York. La han recibido el director de la Hispanic, Guillaume Kientz, y Blanca Pons-Sorolla, bisnieta del pintor y principal experta en su vida y obra. Durante el recorrido, la alcaldesa ha conocido de primera mano las piezas que próximamente viajarán a Valencia para ser exhibidas en el nuevo museo dedicado a la Colección Sorolla de la Hispanic Society, en el Palacio de Comunicaciones.

