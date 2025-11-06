Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Óxido en una de las pilastras del puente del Assut de l'Or, este miércoles. IVÁN ARLANDIS

Agua estancada y óxido por todas partes: el enésimo ocaso del Assut de l'Or

El puente tendrá que ser restaurado de nuevo tras varias intervenciones en años anteriores: el Consistorio se gastará otros 700.000 euros

Álex Serrano López

Álex Serrano López

Valencia

Jueves, 6 de noviembre 2025, 00:10

El Assut de l'Or encara su enésimo ocaso. El que es precisamente uno de los lugares de la ciudad donde mejores fotos se pueden ... hacer del amanecer y del atardecer tendrá que ser objeto de una restauración por parte del Ayuntamiento después de que una inspección detectara óxido en las pilastras y agua estancada que hay que retirar para que la estabilidad de la pasarela no se vea afectada. El Consistorio ha preparado unos 700.000 euros para este trabajo.

