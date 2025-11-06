Agua estancada y óxido por todas partes: el enésimo ocaso del Assut de l'Or

El Assut de l'Or encara su enésimo ocaso. El que es precisamente uno de los lugares de la ciudad donde mejores fotos se pueden ... hacer del amanecer y del atardecer tendrá que ser objeto de una restauración por parte del Ayuntamiento después de que una inspección detectara óxido en las pilastras y agua estancada que hay que retirar para que la estabilidad de la pasarela no se vea afectada. El Consistorio ha preparado unos 700.000 euros para este trabajo.

El informe del estado del puente desvela que se ha encontrado «aguas en recintos de bielas de apoyo estribo norte», corrosión localizada en interior del cajón del tablero y «corrosión generalizada en pernos y placas de anclaje del pilono», que son las estructuras sobre las que se apoya el puente. En la inspección se comprobó que no hay perdida de sección de los pernos. Asimismo, se halló óxido «en el exterior del pilono en la zona superior y cables a la vista en las luminarias de la barandilla».

Además, en el caso del pavimento la inspección detectó varias fisuras, junta no estanca en el perímetro de reparaciones localizadas realizadas y existencia de blandones de poca entidad. En base a lo anterior, se propone la realización de un fresado de pavimento, la aplicación de un riego de imprimación y el extendido de una mezcla bituminosa para la creación de la capa de rodadura.

El documento indica que no ha sido posible la inspección de los aparatos de apoyo estribo sur, de los pernos y placa de anclaje exteriores del pilono y de los tirantes. De hecho, se propone retirar el zócalo inferior del pilono con el fin de poder inspeccionar el resto de placa no visitable desde el interior del cajón.

El proyecto básico y de ejecución de las obras fue aprobado por el gobierno local el pasado mes de julio, y consiste en la conservación y mantenimiento de los elementos de la estructura del puente. Para ello, se prevé llevar a cabo labores de reparación (reversión de fisuras y grietas), y de sustitución de elementos de contención. Todo ello permitirá mejorar la seguridad de la estructura y contribuir de manera positiva a mantener la vida útil del puente.

Para acometer los trabajos previstos será necesario el uso de elementos de trabajo verticales que permitan efectuar la inspección y el mantenimiento tanto de los sistemas de seguridad como de la propia estructura del pilón, pararrayos y balizas. Asimismo, se incluye en este proyecto la mejora de los accesos de entrada.