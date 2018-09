Cs acusa a Ribó de renunciar a inversiones de la Generalitat Giner asegura que Valencia aún no ha presentado ninguna propuesta de las 14 pendientes para colegios en el plan Edificant S. V. VALENCIA. Lunes, 1 octubre 2018, 00:15

El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valencia, Fernando Giner, acusó ayer al alcalde de Valencia, Joan Ribó, de renunciar a «las inversiones millonarias» que puede recibir la ciudad mediante el programa Edificant de la Generalitat.

«La Generalitat ha concedido 265 millones a 96 ayuntamientos mientras que Valencia no ha conseguido ni un euro y todavía hay 14 colegios anunciados que todavía no tienen plan de actuación. Entre ellos, el colegio Santo Ángel de la Guarda, que no tiene ni siquiera el plan de actuación redactado pese a que el proyecto tiene más de 20 años», lamentó el concejal.

Por ello, Giner preguntó a Ribó por quién tiene la culpa de estos retrasos ya que hay municipios que han logrado la financiación para la construcción de nuevos colegios por valor de 201,5 millones. A su juicio, «esto es falta de gestión y la prueba de que no les preocupan solucionar los problemas reales de los ciudadanos».

Según consta en las respuestas a las preguntas formuladas por Ciudadanos en el último pleno municipal, el Consistorio va a limitar las obras en 12 colegios inscritos en el programa Edificant a «las más necesarias del centro siendo competencia de la conselleria la realización del resto de obras».

Sin embargo, en el artículo 1 del Decreto Ley 5/2017, de 20 de octubre, se establece que el objeto de Edificant es la cesión de las competencias de «construcción, ampliación, adecuación, reforma y en su caso equipamiento, de centros docentes públicos» de la Generalitat hacia las administraciones locales.

Para el portavoz de Ciudadanos, «Ribó infrautiliza el programa Edificant al preferir que las obras en los colegios sean parciales. No existe voluntad de que las infraestructuras educativas públicas sean de calidad».

Sobre los centros de la segunda y tercera fase de Edificant, los presupuestos se sitúan en los 100.000 euros mientras la media de las propuestas para reformas presentadas por otros ayuntamientos superan los 400.000 euros.