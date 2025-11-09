Abandono en el mercado de Ruzafa: el ascensor, ocho meses sin funcionar El PSPV denuncia la falta de atención del equipo de gobierno del PP a las lonjas de barrio

Álex Serrano López Valencia Domingo, 9 de noviembre 2025, 14:16

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Valencia ha denunciado este domingo el abandono al que en su opinión están sometidos los mercados municipales de la ciudad. El concejal Javier Mateo ha advertido de que las instalaciones acumulan desperfectos, averías y elementos rotos que dificultan el día a día tanto de los vendedores como de los usuarios. Las únicas inversiones que se están realizando en los mercados municipales, ha añadido, son las que se proyectaron durante el anterior gobierno progresista.

Mateo ha señalado especialmente el caso del Mercado de Ruzafa, donde el ascensor que comunica el aparcamiento subterráneo con el recinto ha estado fuera de servicio durante más de ocho meses, lo que ha afectado gravemente a la actividad comercial. «El mercado de Ruzafa está abandonado por el gobierno de María José Catalá. Los vendedores y vendedoras denuncian que llevan más de 8 meses con el ascensor que comunica el parking subterráneo con el mercado sin funcionar y que lleva cerca de dos años con continuos problemas y con parches en lugar de reparaciones como se merecen. Los clientes lo que denuncian es que ya que no pueden hacer la compra y cargar lo que están comprando en estos puestos y, por eso, abandonan el mercado de Ruzafa», ha explicado.

El concejal ha lamentado que el gobierno de Catalá solo actúe tras las denuncias del grupo socialista, ya que el ascensor del mercado ha sido reparado únicamente después de que los socialistas hicieran pública la situación. «Es una forma habitual de gobernar del Partido Popular: no hacen nada hasta que el Partido Socialista denuncia los problemas. Solo entonces reaccionan, pero sin asumir su responsabilidad ni ofrecer soluciones duraderas», ha señalado Mateo.

Asimismo, ha subrayado que no puede permitirse que los mercados municipales presenten este nivel de deterioro y dejadez. «Lo que no puede permitirse este ayuntamiento es que sus mercados municipales, recordemos, el mercado de gestión municipal más grande de la ciudad de València, dé esta imagen y esté en estas condiciones. Desde el Partido Socialista lo que exigimos al gobierno de María José Catalá es que escuche a los vendedores y vendedoras, que deje de pasarse la pelota entre Mercados y Movilidad y que lo que tiene que hacer de verdad es solucionar los problemas que tienen en este mercado. Desde el Partido Socialista exigimos que el gobierno de María José Catalá solucione el problema y deje de dar excusas», ha reclamado.

Mateo ha concluido al advertir de que el abandono sistemático de los mercados municipales «pone en riesgo la actividad comercial, la imagen de la ciudad y el sustento de decenas de familias que viven de estos espacios públicos».