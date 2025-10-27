Caen seis veces menos árboles que con el gobierno del Rialto

Nunca deja de ser espectacular ver cómo un árbol monumental se da de bruces contra el suelo en Valencia. El reciente desplome de un ficus macrophila ... como consecuencia del temporal Alice en la céntrica calle Pintor Sorolla fue un buen ejemplo de ello. Los datos del Ayuntamiento a los que ha tenido acceso LAS PROVINCIAS avalan que las caídas de ejemplares arbóreos han ido a menos en los últimos años y su drástica reducción coincide con el cambio de gobierno municipal en 2023. De hecho, según las cifras oficiales, puede afirmarse que a finales del mandato del Rialto se precipitaban seis veces más especímenes que en la actualidad.

Las cifras de los últimos seis años, en lo que respecta a caídas de árboles en la ciudad, hablan por sí solas. En 2019, se vinieron abajo un total de 336 ejemplares, es decir, a razón de casi uno al día. Por contra, en lo que llevamos de 2025 sólo se han desplomado 53. La evolución de los últimos ejercicios evidencia la tendencia a la baja pues en 2020 los vuelcos todavía eran bastante acusados, reportándose un total de 314 incidentes de este tipo; en 2021 hubo una notable bajada hasta los 158 que vino seguida de un repunte hasta los 259 árboles volcados en 2022.

No obstante, a partir de 2023, se nota el acusado descenso de las incidencias provocados por el desplome del arbolado. En el citado ejercicio, con el PSPV y Compromís al frente del Consistorio durante la primera mitad del año y PP y Vox con la vara de mando en el segundo semestre, cayeron a tierra 184 árboles. Ya en 2024, en el primer ciclo de gobierno íntegro de María José Catalá como alcaldesa, se desplomaron 71, seis veces menos que antes de la pandemia.

Sergi Campillo, el concejal de Compromís responsable de este área durante el gobierno del Rialto, explica que comparar la caída interanual de árboles es «difícil» y «hacer trampas al solitario», en referencia a que cada ejercicio tiene una condiciones meteorológicas de lluvia, viento u olas de calor determinadas y distintas al resto. Por ello, apunta a que habría que ver una serie histórica que fuera más allá de 2019 y que mostrara también el número de ejemplares talados en cada ciclo.

Contrata de mantenimiento reforzada

Campillo explica que el Partido Popular de Rita Barberá «eliminó» la contrata de poda de arbolado urbano, un servicio que, a su juicio, fue repuesto entre 2022 y 2023. Su vuelta operativa con el Rialto trajo consigo un aumento en la dotación de su partida presupuestaria «de casi un 75%», además se llevó a cabo un refuerzo en resto de adjudicaciones relacionadas con la jardinería municipal. Su puesta en marcha, según el edil de Compromís, permitió que hubiera mucho más mantenimiento y una mayor intensidad de poda y talas de ejemplares que podían desplomarse. «Se lo encontraron hecho, en bandeja, y con más recursos que cuando nosotros entramos a gobernar en 2015», afirma al respecto.

El concejal de la formación nacionalista asegura no haber hecho «demagogia» por este asunto porque, al haber ocupado dicha responsabilidad en Parques y Jardines, conoce «perfectamente que a cualquier gobierno se le van a caer árboles». No obstante, Campillo sí critica las declaraciones de Catalá sobre que no iba a haber más desplomes con los nuevos gestores municipales y, al poco tiempo de decirlo, la caída de un árbol en la plaza del Mercado hirió a cuatro personas. En este sentido, insta a la alcaldesa a «agradecer» el hecho de tener «mucho más reforzada que la que dejaron ellos».

«Incluso cuando los revisas puede haber accidentes, es inevitable», resume el edil de Compromís recordando que hay «millones de ramas» que vigilar entre los 100.000 árboles de titularidad municipal existentes en Valencia. Ello explica la necesidad de contar con una buena contrata para que los desplomes no ocurran «de manera incontrolada».

«Abandono del patrimonio arbóreo»

Desde el PSPV, Elisa Valía denuncia que el «despropósito» de gestión en materia de medio ambiente del gobierno de María José Catalá está provocando que entre septiembre y octubre Valencia haya registrado la caída de más árboles que sumando todos los del resto del año.

«El abandono del patrimonio arbóreo y de la infraestructura verde de Valencia desde que Catalá llegó al Ayuntamiento es algo que llevamos dos años denunciando desde el Partido Socialista. Se ve en la falta de inversión y en el desinterés general y palmario cada vez que señalamos la situación de las zonas verdes de la ciudad. Hay una falta de mantenimiento de nuestros árboles sin precedentes y, por eso, cuando llegan lluvias, los árboles ceden y caen, poniendo en riesgo a los viandantes», indicó tras participar en la comisión de Parques y Jardines.

Valía comenta que sólo en los 20 primeros días de este mes de octubre se han caído ya 17 ejemplares frente a los 12 que, según los socialistas, se precipitaron en los nueve meses precedentes. Desde el PSPV municipal apuntan además que muchos de los árboles caídos eran de gran envergadura, suponiendo un peligro para las personas.

En este contexto, desde el grupo municipal han propuesto que se haga un informe detallado sobre la situación actual para identificar qué ejemplares están en situación crítica y, consecuentemente, que se haga un plan de actuación urgente. En esta línea, la edil señala que si los árboles se cuidan y se podan adecuadamente, «no se caen cuando llegan las precipitaciones».

No obstante, Valía añade que PP y Vox se han negado a realizar este estudio exhaustivo y se han limitado a aprobar que se sigan realizando informes como hasta la fecha. «Es decir, seguir igual sin hacer absolutamente nada pese a la situación en la que nos encontramos por la dejadez de este gobierno. Son unos irresponsables», insiste para continuar alegando que «los efectos del abandono se ven a medio plazo y ya estamos viendo en qué se traduce la dejadez y la desidia de María José Catalá».

Sin ejecutar inversiones

Valía también ha aprovechado la ocasión para criticar que el gobierno de Catalá «siga insistiendo en su negacionismo climático, descuidando los parques y jardines de la ciudad». «Es indecente que digan que van a seguir trabajando como hasta ahora porque significa que vamos a seguir sufriendo la desidia, la dejadez y el abandono de este gobierno nefasto para Valencia», asevera.

Para la edil socialista, esta «dejadez» queda demostrada en los balances de ejecución de inversiones por delegaciones que publica el propio gobierno municipal. A su juicio, el PP reconoce que en 2024 apenas ejecutó el 50% del presupuesto, una cifra que se ha reducido incluso más en 2025, ya que al finalizar el mes de septiembre, t«an sólo se han ejecutado 2,3 millones de los casi 15 millones con los que contaba el Ayuntamiento en materia de Parques y Jardines». Es decir, que, con estos cálculos del PSPV, apenas han ejecutado el 15% de las inversiones previstas. «Estas cifras demuestran el negacionismo tanto del PP como de Vox, a los que no les interesa la salud de nuestros árboles ni de nuestras zonas verdes», remata.