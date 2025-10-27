Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente El Gordo de La Primitiva deja dos premios de 83.000 euros en dos provincias
Un ficus monumental caído en la calle Pintor Sorolla hace dos semanas. J. L. BORT

Caen seis veces menos árboles que con el gobierno del Rialto

Los desplomes del arbolado en Valencia se reducen desde los 336 ejemplares de 2019 a los 53 en lo que va de año

Pablo Alcaraz

Pablo Alcaraz

Valencia

Lunes, 27 de octubre 2025, 00:58

Nunca deja de ser espectacular ver cómo un árbol monumental se da de bruces contra el suelo en Valencia. El reciente desplome de un ficus macrophila ... como consecuencia del temporal Alice en la céntrica calle Pintor Sorolla fue un buen ejemplo de ello. Los datos del Ayuntamiento a los que ha tenido acceso LAS PROVINCIAS avalan que las caídas de ejemplares arbóreos han ido a menos en los últimos años y su drástica reducción coincide con el cambio de gobierno municipal en 2023. De hecho, según las cifras oficiales, puede afirmarse que a finales del mandato del Rialto se precipitaban seis veces más especímenes que en la actualidad.

