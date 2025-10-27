Los 600.000 vehículos diarios que estrangulan el tráfico en los principales accesos a Valencia

La movilidad es sin duda una de las asignaturas pendientes de Valencia. La conectividad de la capital con el resto de municipios de su área ... metropolitana es ese rompecabezas sobre el que ningún gobierno municipal, autonómico e incluso central ha conseguido dar con la tecla. Y es que en materia de transporte no existe una fórmula mágica que consiga que los 600.000 vehículos que entran y salen a diario de la ciudad lo hagan de manera fluida y sin atascos.

La intensidad media diaria de vehículos que elabora la Concejalía de Movilidad del Ayuntamiento de Valencia correspondiente al mes de septiembre demuestra que 599.971 coches circularon cada jornada por las siete principales vías de entrada y salida de la ciudad. Esta cifra, pese a ser elevada, es 1.471 automóviles inferior a la registrada el año pasado en el mismo periodo de tiempo, según los datos a los que ha tenido acceso LAS PROVINCIAS. Desde el Consistorio responden así a las críticas de la oposición sobre el incremento del tráfico urbano por la presencia de 20.000 coches más al día.

Lejos de la lucha política, los números reflejan que los accesos del sur siguen sin recuperarse del impacto de la dana casi un año después mientras los del norte y el noroeste ganan tráfico.

Conscientes de ello, las administraciones buscan encarrilar esta situación para evitar los estrangulamientos diarios. Uno de los principales problemas reside en la falta de una hoja de ruta común para abordar la movilidad en Valencia y las poblaciones de su extrarradio.El Plan de Movilidad Metropolitana (PMoMe) de 2018 debía ser esa herramientoa, peso sus cifras e iniciativas se encuentran muy alejadas de la nueva realidad surgida de la pandemia y la dana. Es por eso que la Generalitat se afana en actualizar este documento.

No obstante, la conclusión más relevante del PMoMe sigue siendo válida siete años después: el bajo uso del transporte público es la gran debilidad de la movilidad metropolitana de Valencia. Y es que los números son demoledores: sólo un 13,6% de los desplazamientos, uno de cada siete, se hace a bordo de medios de transporte que no sean el vehículo privado.

Aparcamiento y carriles bus-VAO

Para esbozar un primer diagnóstico de mejora, expertos en movilidad como Francesc Arechavala abogan por mejorar el transporte público metropolitano y gestionar el estacionamiento dentro de la ciudad.

Desde la Associació Valenciana pel Transport Públic (Avptp) apuntan a que los principales problemas se dan en las horas punta, factor que repercute en los autocares metropolitanos, «que acaban con retrasos, perdiendo expediciones y las líneas van desreguladas». Asimismo, esto también afecta a la EMT en puntos como la rotonda de los Anzuelos, la de la avenida de Cataluña con Tarongers o, ya dentro de la ciudad, en plaza España.

La pista de Silla y el Camí Nou de Picanya, sin recuperarse de la dana Los números de los accesos a Valencia relativos a los meses de septiembre de 2024 y 2025 evidencian que las entradas del sur, como la pista de Silla o el Camí Nou de Picanya, todavía no han recuperado los niveles de tráfico anteriores a la dana casi un año después. En el desastre del 29-O, se perdieron más de 144.000 vehículos, gran parte de ellos en l'Horta Sud. La entrada de la V-31 por Ausiàs March ha contabilizado 4.564 turismos menos en septiembre de este año que en el del pasado ejercicio tras pasar de 109.290 coches a 104.726. En el Camí Nou de Picanya, la bajada ha sido menos acusada al descender en 2.637 tráfico diario de turismos, pasando de 71.435 a 68.798. Por contra, el acceso de la V-21 por la avenida de Cataluña, al norte de la ciudad, ha incrementado su tráfico en 5.315 automóviles por jornada tras pasar de 83.292 a 88.607. No obstante, el punto que más subida ha reportado es la V-15, más conocida como autopista del Saler, con un aumento de 4.087 vehículos respecto al ejercicio anterior al pasar de 34.445 a 38.532.

«Es habitual que se reclamen nuevas líneas de metro hacia municipios que no tienen, como por ejemplo Xirivella, Aldaia o Alaquàs, pero una solución más rápida y barata a corto plazo es habilitar carriles bus-VAO para que los autobuses no sufran el atasco», proponen desde la Avptp.

Fuentes de la entidad aseguran que el nuevo plan director de la EMT sí analiza los «puntos negros que ralentizan la red y se proponen soluciones», pero echan en falta una iniciativa parecida para el área metropolitana por parte de la conselleria.

Actuaciones

Con tal de empezar a encauzar la situación, tanto el Ayuntamiento como la Conselleria de Infraestructuras ya han adoptado medidas para controlar la circulación.

Desde el Consistorio defienden que el mayor dolor de cabeza lo provocan las obras de la avenida Pérez Galdós, una céntrica vía por la que circulaban más de 50.000 coches al día hasta antes de iniciarse su reforma. El efecto de estos trabajos ya se hace notar por vías adyacentes como Giorgeta, donde el tráfico cae hasta un 71%, o la gran vía Ramón y Cajal, donde sube un 24,5% con respecto al septiembre del año pasado.

El concejal de Movilidad, Jesús Carbonell, también apuntó en el pleno del Ayuntamiento a los retrasos y las averías de Cercanías «en el 86,3% de las jornadas» de septiembre por el 59% de incidencias que reportó Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV). Desde Renfe informan de que el compromiso de puntualidad se encuentra en el 92% de cumplimiento.

Ante esta encrucijada, el Ayuntamiento ha optado por movilizar a una treintena de agentes de la Policía Local a puntos donde el tráfico es más sensible durante toda la jornada. Fuentes municipales señalan que algunos de estos enclaves son la avenida de Giorgeta con Pérez Galdós y sus cruces con las calles colindantes, «especialmente el puente que cruza Petxina»; Plaza España; el enlace de la avenida Cataluña con Aragón; o la gran ratonera de la ciudad: el puente del 9 d'Octubre con Pío Baroja. Mismo proceder se sigue en el cruce de Nuevo Centro con la avenida Campanar, aunque esta vez los efectivos sólo se despliegan en horas punta.

Por su parte, la Conselleria de Infraestructuras ha renovado todos los servicios de Metrobús con un incremento de 116 a 192 vehículos, en su mayoría eléctricos. Este aumento de la ha flota ha permitido «aumentar frecuencias y crear nuevas líneas en su mayoría nocturnas» así como mejorar la conexión con hospitales. Esta renovación de los contratos empezó antes del 29-O, pero se aceleró su trámite tras la riada.

Gracias a estas nuevas contratas, el corredor de Metrobús de la CV-102 mejora un 160% la oferta de viajes al norte de Valencia, beneficiando a 252.000 habitantes. El de la CV-103, que atiende a 334.000 personas de 16 municipios al noroeste de la capital, incrementa sus servicio un 50% y se prevé que atienda a 1,8 millones de pasajeros anuales. El de la CV-106, al oeste de la ciudad, sube a bordo a aproximadamente 441.000 viajeros, mientras el de la CV-107 da cobertura a más de 208.000 pasajeros.

El itinerario de la CV-108 atiende a 315.000 habitantes de 14 municipios, algunos muy afectados por la dana. En este sentido, cabe destacar que se incorporan nuevos servicios como la línea Albal-Paiporta-Torrent que conecta con el Cercanías de Albal; se incrementa el número de expediciones Alcàsser-Silla los fines de semana; la línea nocturna Valencia-Silla-Picassent; y también servicios en fin de semana en invierno entre Valencia-Mareny Blau; además de la puesta en marcha de la ruta CV-109 entre Montserrat y Valencia para atender a una población de unos 110.000 habitantes.