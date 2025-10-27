Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Atasco en la rotonda de los Anzuelos, al sur de la ciudad. IVÁN ARLANDIS

Los 600.000 vehículos diarios que estrangulan el tráfico en los principales accesos a Valencia

El Ayuntamiento sitúa policías en puntos críticos para ordenar la circulación mientras el Consell activa más líneas de buses metropolitanos

Pablo Alcaraz

Pablo Alcaraz

Valencia

Lunes, 27 de octubre 2025, 00:52

La movilidad es sin duda una de las asignaturas pendientes de Valencia. La conectividad de la capital con el resto de municipios de su área ... metropolitana es ese rompecabezas sobre el que ningún gobierno municipal, autonómico e incluso central ha conseguido dar con la tecla. Y es que en materia de transporte no existe una fórmula mágica que consiga que los 600.000 vehículos que entran y salen a diario de la ciudad lo hagan de manera fluida y sin atascos.

