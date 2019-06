Susana Juan:«En poco tiempo, cualquier servicio IT que imaginemos pasará por la nube de un modo u otro»

Susana Juan, responsable de Desarrollo de Negocio y Partners de Arsys Susana Juan, responsable de Desarrollo de Negocio y Partners de Arsys, empresa colaboradora con el primer GeeksHubs CTO Summit que reúne en Valencia el 4 y 5 de julio a los responsables tecnológicos de empresas y 'startups' más punteras. SUPLEMENTOS Viernes, 21 junio 2019, 01:32

Valencia reúne los próximos 4 y 5 de julio a los CTO (directores tecnológicos) de las empresas y 'startups' más punteras desde del punto de vista de la tecnología en la primera edición del GeeksHubs CTO Summit, que se celebra en el Palacio de Congresos de la capital valenciana. En el evento, que cuenta con el diario LAS PROVINCIAS como 'media partner', participan algunas de las mejores compañías del sector de las tecnologías de la información y la comunicación (IT), con un programa centrado en cuestiones como la ciberseguridad, el 'blockchain', la transformación digital, las nuevas estrategias de 'cloud computing' o la inteligencia artificial, entre otros. Arsys es una de las compañías que colabora con el evento y su responsable de Desarrollo de Negocio y Partners, Susana Juan, avanza los objetivos y posicionamientos que se verán en la cita dentro de unos días.

-¿Por qué colabora Arsys con GeeksHubs CTO Summit?

–Arsys es una empresa líder en el mercado español de soluciones de internet para empresas y profesionales IT, y como tal teníamos que estar presentes en uno de los principales eventos del sector. CTO Summit es el primer evento a nivel nacional enfocado a CTOs y equipos de IT, tanto de grandes como de pequeñas empresas o 'startups'. Es un espacio en el que se van a intercambiar experiencias, conocimientos y se van a dar a conocer los últimos avances y tendencias en materias de ciberseguridad, 'devops', 'big data' o transformación digital, asuntos en los que, sin duda, Arsys tiene mucho que aportar.

Centro de datos de Arsys

–Uno de los objetivos del evento es posicionar a los equipos IT como unidades de valor esenciales para las empresas en la era digital. ¿Con qué iniciativas se puede lograr ese posicionamiento?

–En realidad, cualquier iniciativa encaminada hacia la transformación digital está posicionando a los responsables IT de una empresa como actores clave de la misma. La actual era digital hace que las iniciativas empresariales tengan que ir mucho más allá de simples conceptos o soluciones tecnológicas. Ahora se trata de poner en marcha nuevas tácticas y estrategias en marketing, operaciones, o ventas donde las TIC sean el gran facilitador de cara a la toma de decisiones estratégicas más eficientes.

–La era digital ha llegado para quedarse y todo tipo de compañías apuestan hoy por la digitalización de procesos y por implantar sistemas de control tecnológicos. ¿Qué papel adquiere el CTO en este nuevo contexto?

–Las empresas y sus directivos son cada vez más conscientes de que hoy deben ser más ágiles que nunca si quieren llegar de forma efectiva a unos consumidores que han modificado radicalmente sus comportamientos. Efectivamente, la digitalización de procesos se ha convertido en la respuesta obligada para empresas de todo sector y tamaño, y esta pasa inevitablemente por CTOs que conozcan perfectamente el negocio y la evolución del mismo. Su objetivo final consiste en algo tan ambicioso como permitir a sus empresas ser capaces de responder a la evolución que han experimentado sus mercados y clientes en el último lustro. Lo mismo sucede con los proveedores, que ahora tienen que funcionar como auténticos 'partners' de negocio y comprender que la adaptabilidad es hoy una obligación para ser competitivo.

–¿Qué aporta el 'cloud computing' a los procesos de transformación digital que están afrontando las empresas que acuden a CTO Summit?

–La transformación digital solo cobra su sentido pleno cuando se adopta de forma estratégica y en todos los ámbitos de la organización. No es posible entenderla como algo aislado y puntual. Las organizaciones deben asimilar que estamos verdaderamente frente a una nueva manera de entender y de concebir los negocios. Solo a partir de esa base, estratégica y transversal, las empresas podrán tejer los mimbres para que la transformación digital se extienda y cale por toda su estructura y a lo largo de toda la cadena de valor. Partiendo de este foco estratégico, entraría en juego la ejecución, que se producirá, inevitablemente, alrededor del 'cloud computing' y la tecnología como servicio, el único modelo que proporciona a las organizaciones la constante capacidad de adaptación que les pone la altura de las cambiantes necesidades del mercado, de los clientes y de los consumidores.

–Los expertos califican la próxima década como los años del 'cloud computing', pero lo unen a otros grandes avances como la inteligencia artificial. ¿Hacia qué tipo de soluciones se moverán los productos y estrategias de 'cloud computing'?

–El futuro más inmediato del 'cloud' es su universalización y transversalización a lo largo de toda la operativa IT. En muy poco tiempo, cualquier servicio IT que imaginemos pasará por 'cloud' de un modo u otro. Por ejemplo, la relación entre la conectividad 5G y los servicios 'cloud' de cara al desarrollo de los coches autónomos es tan sólo una de las muchas aplicaciones prácticas de las que veremos en los próximos años alrededor del 'cloud'. También estamos viendo como las empresas están decidiendo apostar por 'cloud' como un modelo estratégico para la gestión de recursos IT dentro de toda la organización, con el lanzamiento de aplicativos de negocio sobre IaaS y permitiendo su consumo interno en modo SaaS. De cara al futuro, partiremos del actual concepto de híbrido, que evolucionará hacia el concepto de 'multicloud', en el que se gestionan como una arquitectura única y completa entornos donde se comparten y conectan recursos e infraestructuras de múltiples tipos y proveedores. Proyectos europeos como Decide, en el que Arsys participa, están definiendo lo que entenderemos como 'cloud' en el futuro y van en la línea de facilitar las herramientas y procesos que permitan diseñar, desarrollar y desplegar las aplicaciones sobre estos entornos 'multicloud'.

–Desde el punto de vista de la seguridad, ¿qué aporta el 'cloud computing' a una compañía que apuesta por digitalizarse?

–Actualmente la seguridad es una de las principales impulsoras en la adopción y popularización del 'cloud'. Los CIO (director de sistemas de información) son conscientes de que en un entorno externalizado en 'cloud' la seguridad es más fácil de gestionar, ya que las soluciones que se contratan cuentan con sistemas de seguridad implementados en modo 'as a service' (como servicio) y que se refuerzan con las medidas por defecto que aplican los proveedores especializados.

Por un lado, 'cloud' es, sin duda, el entorno más seguro en el que operar y guardar los datos. No solo por la calidad de los servicios, también por su flexibilidad y eficiencia de cara al despliegue de medidas adicionales. Además, hoy en día, prácticamente cualquier responsable técnico es consciente de que todas las complejidades actuales de la gestión de la seguridad difícilmente se podrían amortizar bajo un modelo internalizado: redundancia, stock de hardware, personal 24x7… Y, en esta misma línea, en Arsys hemos preparado una nueva cartera de servicios gestionados de seguridad como, por ejemplo, una solución para la detección y gestión integral de vulnerabilidades que nos permiten hacer llegar este tipo de soluciones enfocadas a la ciberseguridad a empresas de cualquier tamaño con precios muy asequibles y sin ninguna necesidad de inversión previa.

–¿En qué consisten las soluciones DaaS que protagonizan su intervención en CTO Summit y cómo facilitan el trabajo a los equipos técnicos?

–Los escritorios virtuales (DaaS) son herramientas cada vez más habituales en los entornos profesionales. Aunque son soluciones que llevan más de diez años en el mercado, hasta el momento no han tenido el éxito que todos los analistas esperaban. Sin embargo, las cosas están cambiando y a día de hoy los escritorios virtuales se presentan como la solución ideal para expandir las organizaciones a través de sucursales u oficinas remotas. Gracias a ellos se consigue una flexibilidad y seguridad sin precedentes, al tiempo que se simplifica y abarata la gestión. De hecho, esta solución reduce los costes totales de propiedad del puesto de trabajo hasta un 40%, mejora la seguridad de los datos de negocio, facilita el teletrabajo y, simplifica las tareas de mantenimiento y despliegue de los ordenadores de los empleados.

–De cara a pymes y pequeños proyectos, ¿las soluciones de virtualización podrán abaratar costes y mantenimiento en equipamiento?

–Por supuesto. Soluciones como DaaS se engloban en la tendencia actual de reducir al máximo las inversiones necesarias tanto en infraestructuras como en recursos, trasladando dichos costes al proveedor de nube. En este contexto, la virtualización de escritorios, al ser un modelo 100% pago por uso, tiene un gran atractivo para las pymes que desean una administración simplificada y flexibilidad sin la molestia de administrar la infraestructura de servicios de fondo. Nuestra oferta de DaaS en concreto, permite a cualquier empresa, de cualquier tamaño, desplegar nuevos puestos y aplicaciones, y tener empleados trabajando desde casa sin necesidad de implantar complicadas soluciones de VPN y sin comprometer la seguridad de los sistemas, cumpliendo todas las normas de seguridad como el GDRP, aunque el PC del usuario no sea seguro. Y todo ello, con un precio cerrado usuario/mes, muy asequible para cualquier compañía.