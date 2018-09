Open Day KSchool: conoce los másteres de Marketing Digital, SEO, UX, Analítica Web o Data Science

Open Day KSchool Valencia Podrás disfrutar de este Open Day el próximo 13 de septiembre REMITIDO VALENCIA Miércoles, 5 septiembre 2018, 18:47

Las vacaciones llegan a su fin, y es hora de iniciar la «vuelta al cole».

Si vives en Valencia y quieres iniciarte en el mundo digital, actualizar y/o reciclar tu perfil profesional, KSchool es la respuesta.

El próximo 13 de Septiembre, el equipo de KSchool celebrará un Open Day en el que dará a conocer su oferta de Másteres, dirigidos a formar en nuevas profesiones digitales.

Los mejores profesionales digitales dispuestos a ayudarte

De la mano de algunos de los principales profesionales del sector digital, conoceremos las últimas tendencias y todas las posibilidades laborales que ofrecen áreas como el Marketing Digital, el SEO, el UX, la Analítica Web o el Data Science.

Para ello, contaremos con expertos de la talla de:

- María José Valor: Directora de Marketing Digital en Mapelor y Exalumna de KSchool

- Jesús Gallent: UX Design Manager Sopra Steria

- María José Millán: Inbound Marketing Director at We Are Marketing

- Víctor Orizaola: Gestor de proyectos SEO / PPC / Analítica Web en MOV Marketing y Exalumno de KSchool

- Elsa Durán: Responsable del área Big Data y Data Science en KSchool.

Podrás disfrutar de este Open Day el próximo 13 de Septiembre, a partir de las 18h:30 en Wayco (Calle del Gobernador Viejo, 29)

No pierdas esta oportunidad, ven a conocernos y resuelve todas tus dudas.