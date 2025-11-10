GTA 6 anuncia otro retraso y Gran Theft Auto saldrá a la venta antes del Black Friday... de 2026 Llegará seis meses más tarde de lo previsto

EP Lunes, 10 de noviembre 2025, 00:49 Comenta Compartir

Rockstar Games ha anunciado un nuevo retraso en la fecha de lanzamiento para la esperada entrega Grand Theft Auto 6, que llegará seis meses más tarde de lo previsto. Inicialmente, la compañía de videojuegos estadounidense anunció que su nuevo título de la conocida saga de acción y aventuras de mundo abierto estaría disponible para las consolas PlayStation 5 y Xbox Series X y S durante el otoño de 2025.

Sin embargo, en mayo de este año, la desarrolladora ya comunicó un aplazamiento de sus planes iniciales alegando que Grand Theft Auto 6 se lanzaría el 26 de mayo y que necesitaban el tiempo adicional para terminar el juego.

Ahora, Rockstar Games ha comunicado un nuevo retraso en el lanzamiento de esta entrega, que esperan lanzar el 19 de noviembre de 2026, seis meses después de la anterior fecha prevista y en los días previos al Black Friday del próximo año (es el último fin de semana de noviembre), tal y como lo ha detallado en una publicación en la red social X.

El estudio de videojuegos ha vuelto a lamentar tener que añadir tiempo adicional para el lanzamiento y ha admitido que ha sido una larga espera. Sin embargo, ha explicado que estos meses extra les permitirán terminar el juego con el nivel de calidad que los jugadores esperan y merecen.