La Comunitat Valenciana necesita más talento digital

Desde hace varios años no se deja de repetir que las nuevas tecnologías son el sector que más y mejor crece, y no es extraño seguir viendo empresas que no cuentan con presencia digital, o que está muy lejos de lo que sería esperable, y esto afecta desde empresas industriales e internacionales hasta negocios locales, como farmacias o restaurantes. Basta con pensar en la empresa en la que trabaja algún amigo nuestro, o un familiar, buscarla en Google y ver qué imagen transmite al mundo. Hoy en día utilizamos nuestro smartphone para buscarlo todo, o casi todo, y el buscador de Google cuenta con un 95% de la cuota de mercado de búsqueda en España.

Aparece en Google es, para cualquier empresa, una cuestión fundamental. Hasta para comprar unos azulejos para reformar el baño vamos a utilizar Google para encontrar tiendas donde ir a mirar y comprarlos. Ni siquiera la peluquería de la esquina debería olvidarse de su presencia en internet.

Pero para realizar este trabajo no vale cualquiera, solo hay que ver las horrendas páginas web que nos encontramos por internet, o la falta de información de interés que tienen algunos sitios, o lo lentísimo que cargan algunas páginas, para ver que queda mucho por hacer. Muchos estudiantes de marketing y comunicación, de gestión empresarial, incluso de periodismos y documentación, han visto cómo el sector del marketing digital les ofrece nuevas oportunidades laborales, siempre con una adecuada formación en estas áreas. En cualquier ciudad importante podremos encontrar múltiples ofertas de masters de marketing online. Valencia cuenta con más de 12 centros donde cursarlo, Alicante y Castellón con otros tantos; toda universidad pública y privada programa esta formación, destinada a aportar unos conocimientos básicos que cualquier empresa puede necesitar para tener una presencia aceptable en internet.

La especialización es importante

De la misma manera, durante estos años, muchas agencias de comunicación y publicidad, de marketing tradicional, han añadido el marketing digital a su catálogo de servicios. Hay tanta necesidad de digitalizar a las empresas valencianas que cientos de sitios web son creados cada día, no siempre con buena fortuna, rara vez con una inversión adecuada en cada área digital, y casi nunca con un análisis claro de cómo está funcionando el proyecto, qué partes funcionan y qué dinero se está perdiendo o ganando en cada una de las acciones que hace la empresa.

Durante bastante tiempo el simple hecho de 'tener una web', sin valorar el coste ni los objetivos a alcanzar, ha sido lo único que preocupaba a las empresas. Muchos aún siguen viendo el tener una web, como un gasto necesario que no les aporta nada, en parte porque no saben medir el beneficio que obtienen de su presencia digital.

Una vez tienes la web en internet has de preocuparte por atraer clientes y analizar la inversión que haces para tomar decisiones acertadas, para poner en contexto el coste y beneficios que aporta realmente estar en internet. En este aspecto es donde hace falta especialistas en SEO, analítica digital, social media, CRO, experiencia de usuario, y otros perfiles técnicos que cubran la demanda que la Comunidad Valencia tiene, y las necesidades que las empresas valencianas no ven satisfechas con sus proyectos de bajo rendimiento.

Para Rubén Colomer, director de DM School, «Por mi anterior etapa como co-fundador y director del programa de aceleración de Plug and Play en España, he podido observar que aunque hay muchos perfiles titulados en marketing digital, pocos de ellos están preparados para trabajar en un ámbito de especialización así pues, hay que recurrir a especialistas de fuera de la región, porque no hay tantos profesionales de materias técnicas como el SEO y la analítica web en la Comunitat Valenciana, ni tantas agencias de marketing con estos especialistas».

Si tienes web, has de hacer SEO y SEA (SEM)

La mayoría de visitas a una web llegará por Google, eso es un hecho, en algunos sitios web hasta el 80% de las visitas dependen de este buscador. El posicionamiento en buscadores (SEO, Search Engine Optimization) es el área que ayuda a una web a aparecer en los primeros lugares de los buscadores, sin tener que pagar por cada visita a través de la publicidad (SEA, Search Engines Ads), todo ello como parte del Marketing en Buscadores (SEM).

Aprender SEO es una oportunidad laboral, como nos cuenta Ana Sánchez, estudiante del master SEO del año pasado y el de CRO este año en DM School, «ahora estoy deseando empezar el de Analítica digital al que ya me he apuntado». Ana está trabajando actualmente en Onestic, una empresa valenciana especializada en soluciones de comercio electrónico en la que han confiado empresas como Pepe Jeans, Druni, Marca, Hackett o el Celler de Can Roca.

Pero no siempre se retiene el talento en Valencia, muchos otros profesionales se trasladan a otras ciudades de la Comunitat por las oportunidades que allí encuentran, como Elena de la Llave, que cursó el máster de marketing digital en DM School y que tras varios años trabajando en agencias de comunicación tradicionales, dio el salto a la empresa valenciana con sede en Xativa, Ysabel Mora, que ha reorientado su estrategia digital para crecer en tráfico web y ha contratado perfiles más digitales. Otro caso similar es el de Mario Gallart, profesor de esta misma escuela, que estudió analítica digital hace 7 años y ha trabajado como CMO y Responsable SEO y SEM en conocidas empresas valencianas como Lucera Energía o CECOTEC, los fabricantes del famoso robot Conga.

Qué le falta a las empresas valencianas

Muchas tienen una presencia en internet poco trabajada, y la incorporación de perfiles técnicos, bien en sus plantillas, o en las agencias que gestionan su presencia digital, es algo que no llega a completarse. Es decir, falta especialización que les ayude a rentabilizar el gasto que tienen en internet, y les ayude a crecer tanto a nivel regional como internacional.

El próximo mes de Octubre comienzan en Valencia varios cursos superiores de SEO, SEM, Analítica Digital y CRO, organizados por DM School, con docentes que son profesionales de estas áreas, y la mejor oferta económica y de horas de la región.

El máster de marketing digital, básico y necesario para cualquier gerente o responsable de marketing que quiera tener presencia en internet, está prácticamente cubierto. Esto es en parte a que DM School ofrece curso de 15 alumnos, haciendo la formación más efectiva y aprovechable.

El master SEO SEM tiene una duración de 6 meses, y su tasa de empleo es prácticamente del 100%, aunque no todos los alumnos terminan trabajando en Valencia, pues hacer este máster les permite trabajar a nivel nacional o internacional.

Por otro lado, el máster de Analítica Digital está orientado a puestos en empresas de mayor tamaño, que ya invierten en tener un equipo digital en su plantilla y precisas de sistemas de medición y análisis que rentabilicen sus campañas online. Los estudiantes de este máster son los que más probablemente trabajarán fuera de la Comunitat.

Esta oferta docente permitirá a las empresas valencianas contar con profesionales formados en Valencia, reduciendo los costes de contratar personal externo, y a las agencias las dotará de técnicos especialistas en las áreas que, actualmente, más demanda tienen en el marketing digital.

