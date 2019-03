La caída de Facebook afecta también a Whatsapp Facebook niega que el origen del problema sea un ataque DDoS. La caída ha afectado también a millones de usuarios de Instragram LAS PROVINCIAS Miércoles, 13 marzo 2019, 20:55

La caída mundial de Facebook ha afectado también a Whatsapp. facebook ha descartado que se trate de un ataque DDoS, pero lo cierto es que desde las 5 de la tarde de este miércoles 13 de marzo de 2019 los usuarios de Facebook, Instagram y Whatsapp están tiendo problemas para conectarse y enviar contenido desde sus cuentas.

La última plataforma afectada ha sido Whatsapp, donde se han registrado problemas para el envío y recepción de fotos, vídeos y mensajes de audio, aunque en principio no ha habido problemas para enviar mensajes de texto.

Facebook ha descartado que se trate de un ataque DDoS. DDoS son las siglas de Distributed Denial of Service. La traducción es «ataque distribuido denegación de servicio», y traducido de nuevo significa que se ataca al servidor desde muchos ordenadores para que deje de funcionar.

Facebook ha lanzado un mensaje en el que comunicaba que «estará disponible pronto. Facebook no está disponible en este momento porque estamos realizando tareas de mantenimiento. Vuelve a entrar en tu cuenta dentro de unos minutos. Eso suele significar que estamos realizando mejoras en la base de datos en la que está almacenada tu cuenta. Aunque este proceso no afectará a tu cuenta, no podrás acceder al sitio web temporalmente. Ten en cuenta que no realizamos un mantenimiento de todas las cuentas de forma simultánea. Es posible que, mientras tu cuenta no está disponible, tus amigos puedan acceder al sitio web. Te agradecemos tu paciencia mientras mejoramos el sitio.»

Los usuarios no podían subir publicaciones, imágenes o historias, no podían realizar determinadas acciones como dar a 'Me gusta' y la página, en caso de que funcionara, tardaba muchísimo tiempo en actualizarse.