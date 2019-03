Una caída de Facebook e Instagram afecta a millones de usuarios en todo el mundo Facebook ha lanzado un mensaje en el que comunicaba que «estamos realizando tareas de mantenimiento» LAS PROVINCIAS Miércoles, 13 marzo 2019, 18:17

No era tu perfil de usuario, era Facebook e Instagram. Una caída a nivel mundial ha afectado este martes 13 de marzo a millones de usuarios de las redes sociales en todo el mundo. El error se ha detectado en países como España (sobre todo en cuentas de Facebook), México, Francia, Estados Unidos y numerosos países más y ha tenido que ser a través de otras redes sociales como twitter donde los usuarios han encontrado la explicación al problema.

Facebook ha lanzado un mensaje en el que comunicaba que «estará disponible pronto. Facebook no está disponible en este momento porque estamos realizando tareas de mantenimiento. Vuelve a entrar en tu cuenta dentro de unos minutos. Eso suele significar que estamos realizando mejoras en la base de datos en la que está almacenada tu cuenta. Aunque este proceso no afectará a tu cuenta, no podrás acceder al sitio web temporalmente. Ten en cuenta que no realizamos un mantenimiento de todas las cuentas de forma simultánea. Es posible que, mientras tu cuenta no está disponible, tus amigos puedan acceder al sitio web. Te agradecemos tu paciencia mientras mejoramos el sitio.»

Los usuarios no podían subir publicaciones, imágenes o historias, no podían realizar determinadas acciones como dar a 'Me gusta' y la página, en caso de que funcionara, tardaba muchísimo tiempo en actualizarse.

En twitter rápidamente la gente ha empezado a publicar memes sobre este problema de Facebook.