Mejora tu carrera profesional con el Bootcamp CTO & Development Manager

La tecnología ha transformado sectores económicos y requiere de profesionales cualificados. EXTRA Valencia Viernes, 4 octubre 2019, 09:56

La tecnología se ha convertido en palanca de cambio hacia nuevos modelos de negocio, facilitada también por la globalización, proporcionada precisamente, por esa transformación digital, que, según una encuesta de la patronal del sector DigitalES, en 2019 dejará sin cubrir 900.000 puestos de trabajo por falta de personal cualificado.

Por este motivo, Geekshubs ha desarrollado un Bootcamp para los CTOs, donde la formación se enfoca en estas habilidades necesarias hoy en día y no siempre tan presentes en este tipo de profesionales de IT. Competencias profesionales como el management y la visión de negocio, junto con las tech skills necesarias para dirigir la tecnología en estas empresas con grandes proyectos digitales. Bootcamp con un claustro envidiable formado por profesionales de primer nivel de sus áreas (rrrhh tech, gestión económica, escalabilidad,...) y destacados CTOs de startups y empresas del panorama nacional.

El bootcamp está enfocado a profesionales con experiencia que quieran mejorar sus habilidades en estas áreas, especializarse o iniciar su camino a ser Head of Engineering, VP of Engineering, Lead Architect, Development Manager o CTO.

Las TIC han modificado el escenario en el que operan las empresas. De hecho, un informe de la firma estadounidense BGP Partners, apunta que el cambio de modelo ofrece, de media, un 6% más de rentabilidad que la innovación en procesos o productos, ya que la tecnología captura valor y ofrece mayores ventajas competitivas.

Pero esa transformación y adaptación digital –tanto para particulares como empresas- requiere de profesionales digitales cualificados, capaces de crear nuevos modelos o modificar los existentes para ofrecer y lograr mayor rentabilidad.

Por eso, el nuevo contexto exige a profesionales y directivos tecnológicos, además de cualificación en tecnología, habilidades en gestión y proactividad. Es el denominado triángulo de capacidades en: tecnología-gestión y aportación de conocimiento al negocio a través de la comunicación y la gestión de equipos.

En este sentido, los bootcamps se equiparan a los másteres universitarios, convirtiéndose en la herramienta/solución para cubrir el vacío entre la formación universitaria y la realidad del mercado laboral del sector tecnológico. Iniciativas como el Bootcamp CTO & Development Manager de GeeksHubs, promueven este perfil formativo dirigido a los máximos responsables de departamentos IT, en su condición de directivos y de responsables de aportar valor a la empresa a través de la tecnología.

En apenas siete años, Geekshubs ha pasado de startup a compañía consolidada con más de 2.500 alumnos en España y Latinoamérica. En un mercado donde la demanda supera a la oferta pero donde apenas existen formaciones adaptadas a las necesidades de las empresas, sea PYME o gran empresa, Geekshubs se ha convertido en una referencia para quienes buscan formarse profesionalmente en un sector que avanza muy rápido.

Las empresas y los profesionales IT necesitan ser conscientes que en el siglo XXI la transformación digital no es una opción y para poder sobrevivir y ser rentables en un mercado digitalizado, la empresa debe tener un modelo de negocio adecuado y escalable. La transformación digital no se trata de incorporar tecnología (informática o herramientas) en la parte interna de la empresa.