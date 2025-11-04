Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Los bomberos, junto al barco. LP

Un velero se incendia en el Club Náutico de Valencia

Las llamas han afectado a un colchón, mobiliario y cableado eléctrico

M. G.

Valencia

Martes, 4 de noviembre 2025, 09:15

Susto en el Club Náutico de Valencia. Un incendio ha afectado a un velero de unos 20 metros de eslora. Los hechos se han producido esta madrugada.

La embarcación ha tenido que ser remolcada a una zona segura para proceder a su extinción. En concreto, el fuego ha afectado a un colchón, mobiliario y cableado eléctrico.

Los Bomberos de Valencia han participado en la extinción del mismo y han impedido que las llamas pudieran trasladarse a otras embarcaciones cercanas.

