Tres detenidos por vender droga Alfa y tusi en Russafa La Policía Nacional ha arrestado a dos hombres y una mujer por un delito de tráfico de drogas

I. C. Valencia Lunes, 17 de noviembre 2025, 12:01

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valencia a tres personas por vender droga al menudeo en una vivienda del barrio de Russafa. En el registro domiciliario la policía intervino distintas sustancias, entre ellas droga Alfa, un potente estimulante sintético que causa euforia extrema relacionado con varios episodios graves ocurridos en la ciudad de Valencia en los últimos meses. Así como cocaína, tusi y marihuana.

Los detenidos son dos varones y una mujer, de entre 24 y 37 años, acusados de su presunta implicación en un delito de tráfico de drogas. Las pesquisas se iniciaron a comienzos del mes de octubre cuando los agentes tuvieron conocimiento de que en una vivienda del barrio de Russafa se podría estar distribuyendo sustancias estupefacientes a pequeña escala. Con esta información, se establecieron dispositivos de vigilancia en torno al punto sospechoso, confirmando los indicios sobre esta actividad ilícita, según han informado fuentes policiales.

El pasado miércoles, 12 de noviembre, la Policía Nacional llevó a cabo una entrada y registro en dicho inmueble, donde se intervinieron 63 gramos de cocaína, 46 gramos de droga Alfa, 14 gramos de marihuana, 0,7 gramos de tusi, así como 1.425 euros en efectivo, dos balanzas de precisión, armas blancas, un revólver detonador y diverso material empleado habitualmente para la manipulación y preparación de las drogas.

Los dos hombres detenidos pasaron a disposición judicial, mientras que la mujer quedó en libertad tras prestar declaración, añaden estas mismas fuentes.