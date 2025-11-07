Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La mujer ha sido trasladada al Hospital General, tras ser estabilizada por el equipo médico del SAMU. Irene Marsilla

El trabajador de un establecimiento de Valencia salva la vida a una mujer que se había atragantado

Le realizó la maniobra de Heimlich siguiendo las indicaciones del sanitario del 112 mientras llegaba la ambulancia

B. González

Valencia

Viernes, 7 de noviembre 2025, 19:50

Una mujer de 81 años ha salvado la vida este viernes en Valencia gracias a la actuación del trabajador del local donde se encontraba. Todo ha ocurrido a las 15.30 horas en un establecimiento de la calle Libreros de la capital, cuando la mujer se atragantó. De inmediato, desde el establecimiento llamaron de inmediato al 112 para solicitar ayuda, pues la cliente no podía respirar.

Dada la urgencia del momento, desde la Central de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) un profesional sanitario ha ido dando indicaciones al trabajador que ha contactado para que pudiera realizar a la señora la maniobra Heimlich, la técnica de primeros auxilios que permite desobstruir las vías respiratorias.

Gracias a la rápida intervención de este trabajador y la asistencia médica posterior, el equipo del SAMU que se desplazó de inmediato al lugar, logró estabilizar a la octogenaria, que posteriormente fue trasladada al Hospital General de Valencia.

Como insisten los profesionales, acciones como estas y el conocimiento de primeros auxilios resultan decisivas en situaciones de emergencia como la vivida este viernes.

